Fallo por YPF: el Gobierno celebra en EE.UU. y destaca impacto económico que también alcanza a Catamarca

El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, al considerar que se trata de una resolución clave que evita un impacto económico significativo para el país, con alcance también en provincias como Catamarca.

La decisión judicial revierte una sentencia millonaria y fue resultado de una negociación encabezada por María Ibarzabal Murphy y Sebastián Amerio, integrantes del equipo de Santiago Caputo.

Durante un discurso en el marco de una actividad oficial, Milei afirmó: "Le hemos ganado a Burford Capital en Estados Unidos, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares", tras agradecer al equipo jurídico y a la Procuración del Tesoro.

En ese contexto, el mandatario también apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al cuestionar decisiones adoptadas durante el kirchnerismo en relación con la expropiación de la compañía.

Más temprano, el Presidente había difundido la noticia a través de sus redes sociales, donde aseguró que la Argentina "no deberá pagar nada" y calificó el resultado como "el mayor logro jurídico de la historia nacional". En otra publicación, sostuvo que la Cámara revocó completamente la condena, en un escenario que, según indicó, tenía menos del 15% de probabilidades de ocurrencia.

El mensaje fue acompañado por una imagen junto a funcionarios del Gobierno, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el titular de YPF, Horacio Daniel Marín; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En un comunicado oficial, la Oficina del Presidente calificó el fallo como "un hito histórico jurídico sin precedentes" y remarcó que la decisión "resguarda los recursos de todos los argentinos y reafirma la solidez de la estrategia legal adoptada".

Asimismo, el texto atribuyó la situación judicial a decisiones adoptadas durante el kirchnerismo, con participación de Kicillof, y destacó el trabajo del equipo jurídico del Estado, encabezado por Ibarzabal Murphy y Amerio, junto a otros funcionarios como el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alec Oxenford.

Repercusiones en el Gobierno

Desde el oficialismo, distintas figuras se expresaron en el mismo sentido. El jefe de Gabinete señaló en redes sociales que "la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena" y celebró el resultado.

Por su parte, el ministro Federico Sturzenegger felicitó al Presidente y al equipo legal, y destacó el desempeño de los funcionarios involucrados en la defensa del Estado argentino.

El fallo judicial

La Justicia de Estados Unidos revocó la sentencia de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.

La Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York determinó que la jueza Loretta Preska no interpretó correctamente la legislación argentina, por lo que anuló el fallo previo y ordenó revisar el caso.

La decisión implica que deberá dejarse sin efecto la condena contra el país y ajustar o anular las órdenes derivadas de ese fallo.

La Argentina había presentado la apelación en septiembre de 2024, y en octubre de 2025 se realizó la audiencia de argumentos orales.

Tras conocerse la resolución, las acciones de Burford Capital, que representa a los demandantes Petersen y Eton Park, registraron una fuerte caída en la bolsa de Nueva York.