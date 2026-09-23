Fede Pacheco será protagonista del séptimo episodio de "Nuestras Voces" 2026

El ciclo audiovisual "Nuestras Voces", organizado desde la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso, continúa desarrollando su propuesta de difusión de la música catamarqueña en vivo desde la Biblioteca del Senado. En esta oportunidad, el espacio presentará su séptima entrega correspondiente a 2026, con el protagonismo del artista Fede Pacheco.

La nueva edición podrá verse este miércoles 23 de septiembre a las 20 horas, a través de las cuentas de Facebook e Instagram del Senado. La propuesta tendrá como eje el arte musical de Pacheco, quien interpretará una canción elegida especialmente para la ocasión.

La presentación buscará compartir con el público la calidad y calidez de su voz, al mismo tiempo que pondrá en escena una tradición que, de acuerdo con la propuesta del ciclo, se recrea y renueva diariamente en Catamarca.

La participación de Fede Pacheco se inscribe así en una iniciativa que procura acercar distintas expresiones de la cultura provincial a través de una producción audiovisual que tiene como escenario la Biblioteca del Senado y como protagonistas a artistas e intérpretes catamarqueños.

Un proyecto que continúa durante 2026

La séptima entrega representa además la continuidad de un nuevo año de trabajo del equipo de Vicegobernación, comprometido con el desarrollo de este proyecto audiovisual y cultural.

La producción está conformada por un equipo que trabaja bajo la dirección del subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo. Junto a él participan Agustín Isasmendi, David Moya, Marcos Córdoba, Mauricio Ponce y Rodrigo Ferreira.

El trabajo conjunto de este equipo permite sostener durante 2026 una propuesta que tiene como eje la difusión de expresiones artísticas vinculadas con la identidad de Catamarca. Cada nueva entrega suma una voz y una interpretación al recorrido que propone "Nuestras Voces", construyendo una serie audiovisual centrada en artistas de la provincia.

En este marco, la presentación de Fede Pacheco se incorpora a un ciclo que busca reflejar la diversidad de formas mediante las cuales la cultura catamarqueña puede expresarse a través de la música y de sus intérpretes.

La cultura catamarqueña como eje del ciclo

"Nuestras Voces" desarrolla un recorrido por la cultura catamarqueña de la mano de artistas e intérpretes que ponen de relieve la significancia que tienen para cada uno la historia y la letra de la obra que seleccionan para sus presentaciones.

La propuesta no se limita a una única forma de expresión artística. El ciclo contempla distintas manifestaciones que forman parte del universo cultural de la provincia, entre ellas:

El canto.

La copla.

El recitado.

La música urbana.

Cada una de estas expresiones permite abordar la cultura desde una perspectiva particular y, al mismo tiempo, establecer un vínculo entre la obra elegida por cada artista y el significado que esa pieza tiene para quien la interpreta.

De esta manera, las presentaciones no se plantean únicamente como interpretaciones musicales, sino como una forma de recuperar y poner en circulación historias, letras, sonidos y expresiones que forman parte de la cultura catamarqueña.

Un puente entre el arte y su significado

El proyecto es producido íntegramente por el equipo de Vicegobernación y cuenta con representantes pertenecientes a los departamentos de la provincia. Esa característica forma parte de la propuesta de construir un espacio que permita reflejar diferentes expresiones y miradas vinculadas con la identidad cultural catamarqueña.

"Nuestras Voces" propone al público tender un puente entre el arte y su significado, entendiendo ambos elementos como una unidad de sentido. Desde esa perspectiva, la voz, el instrumento, la palabra y la música adquieren una dimensión que va más allá de su propia ejecución.

El planteo del ciclo sostiene que el sonido de la voz o del instrumento puede transportar las huellas de la cultura en un momento considerado especialmente significativo de la historia actual.

Ese vínculo entre expresión artística y memoria cultural constituye uno de los ejes centrales de la iniciativa. Las voces de los artistas, las obras elegidas y las distintas formas de interpretación se integran en una propuesta que busca mantener presentes esas huellas a través de una producción audiovisual.