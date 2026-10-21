Fernanda Ávila participará de un foro sobre minería y oportunidades comerciales entre la UE y el Mercosur

La diputada nacional por Catamarca, Fernanda Ávila, participará este jueves 22 de octubre del primer Foro Federal Argentino Unión Europea-Mercosur del NOA, donde integrará el panel dedicado a la minería y los minerales críticos como cadenas de valor estratégicas entre la Unión Europea y el noroeste argentino.

El encuentro se desarrollará de 9 a 18 en los salones de UTHGRA, en la ciudad de Salta, y reunirá a autoridades gubernamentales, representantes diplomáticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil para analizar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece el acuerdo entre ambos bloques.

Ávila participará como referente de la Mesa de Litio y presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, en un espacio que buscará identificar oportunidades para fortalecer las cadenas de valor mineras, atraer inversiones y promover el desarrollo productivo regional.

La apertura institucional contará con la presencia del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; el subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones de la Cancillería argentina, Tomás Villalba; y la jefa de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, Ilse A. Cougé.

La agenda también incluirá debates sobre financiamiento e inversión con organismos internacionales, agroalimentos regionales y desarrollo económico vinculado al Gran Chaco.

El foro es organizado por el Gobierno de Salta junto con la Fundación Pronorte y Redes Chaco, en el marco del proyecto Impacto Verde, financiado por la Unión Europea.

La iniciativa apunta a fortalecer el diálogo entre los sectores público y privado y las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de convertir las oportunidades de integración comercial en una agenda concreta de cooperación, inversiones y desarrollo para el NOA.