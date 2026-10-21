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Fernanda Ávila participará de un foro sobre minería y oportunidades comerciales entre la UE y el Mercosur

El encuentro se desarrollará de 9 a 18 en los salones de UTHGRA, en la ciudad de Salta, y reunirá a autoridades gubernamentales, representantes diplomáticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil para analizar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece el acuerdo entre ambos bloques.

21 Octubre de 2026 21.15

La diputada nacional por Catamarca, Fernanda Ávila, participará este jueves 22 de octubre del primer Foro Federal Argentino Unión Europea-Mercosur del NOA, donde integrará el panel dedicado a la minería y los minerales críticos como cadenas de valor estratégicas entre la Unión Europea y el noroeste argentino.

El encuentro se desarrollará de 9 a 18 en los salones de UTHGRA, en la ciudad de Salta, y reunirá a autoridades gubernamentales, representantes diplomáticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil para analizar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece el acuerdo entre ambos bloques.

Ávila participará como referente de la Mesa de Litio y presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, en un espacio que buscará identificar oportunidades para fortalecer las cadenas de valor mineras, atraer inversiones y promover el desarrollo productivo regional.

La apertura institucional contará con la presencia del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; el subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones de la Cancillería argentina, Tomás Villalba; y la jefa de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, Ilse A. Cougé.

La agenda también incluirá debates sobre financiamiento e inversión con organismos internacionales, agroalimentos regionales y desarrollo económico vinculado al Gran Chaco.

El foro es organizado por el Gobierno de Salta junto con la Fundación Pronorte y Redes Chaco, en el marco del proyecto Impacto Verde, financiado por la Unión Europea.

La iniciativa apunta a fortalecer el diálogo entre los sectores público y privado y las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de convertir las oportunidades de integración comercial en una agenda concreta de cooperación, inversiones y desarrollo para el NOA.

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