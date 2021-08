Fernández "Cuando llegamos al Gobierno, el 70% de las obras estaban paralizadas"

Este martes, el presidente Alberto Fernández, desde la localidad bonaerense de Quilmes, inauguró 100 obras públicas en todo el país, con una inversión total de 22.008 millones de pesos, con conexión mediante videoconferencia con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. En este contexto, dijo que cuando llegó al Gobierno "estaban paralizadas el 70% de las obras en todo el país por incumplimientos con muchos constructores que tenían que llevar adelante esas obras".



En otro tramo de su discurso el mandatario criticó a los sectores de la oposición que hablan de "casta política" o "tienen que decir a cada rato que van a hablar con la gente", y afirmó: "Nosotros no le hablamos a la gente, hacemos por la gente".



"Parece que algún 'coaching' les dijo que tienen que decir eso. Cuando tenés que repetir tantas veces es porque no estás a costumbrado a escuchar y estar al lado de la gente. Otro hablaba de la casta política. Nosotros siempre fuimos militantes, nacimos rodeados de trabajadores, conocemos lo que le pasa a nuestra gente", dijo Fernández.



El presidente también se refirió a la gestión para paliar los efectos de la pandemia y destacó que el país "a la hora de negociar vacunas contra el coronavirus, fuimos firmes y les reclamamos a los laboratorios que no se abusen de la Argentina".



"Somos de los primeros 20 países del mundo que más ha vacunado. ¿Será que en eso nos equivocamos también?", se preguntó el mandatario y agregó: "Podremos tener errores. Pero no fueron inconductas, fueron errores"