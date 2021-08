Fernández negó una reunión con el empresario taiwanés en Olivos: "No sé ni cómo se llama"

El presiente Alberto Fernández afirmó hoy que "nunca existió una reunión con el empresario Chien Chia Hong" y dijo que "es indignante y lamentable tener que estar explicando una mentira". "No sé ni cómo se llama", aseguró y dijo "para mí es 'el chino'".

"No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente", dijo el mandatario en declaraciones formuladas a la radio AM750.

El Presidente aseguró que no conoce al hombre que ganó una licitación del Estado luego de haber visitado Olivos. Explicó que no se reunió con él ni que intervino en su favor, y que solo lo conoce como “la pareja de Sofía Pacchi”.

"Si hay algo de lo que siempre he hecho un culto es la honestidad, y la verdad es que uno puede ver con cierta paciencia la cantidad de barrabasadas que se dicen, pero que a uno lo acusen de ser indecente es la mayor acusación que se puede hacer a un funcionario público", sostuvo el jefe de Estado.

Y agregó: "El señor del que están hablando es o ha sido la pareja de Sofía Pacchi, que es alguien que trabajó con Fabiola Yánez; a su pareja lo debo haber visto una o dos veces en mi vida, en alguna ocasión social... es más, me enteré que tenía una empresa leyendo la misma nota en la que intentan difamarnos".

Alberto Fernández salió así al cruce de la versión que indica que el empresario taiwanés Chien Chia Hong, ganó una licitación con su empresa Apache Solutions, 19 contratos del Estado entre 2020 y 2021, cerrados en coincidencia con los meses después de que visitó Olivos. Esos ingresos y otros están siendo investigados en la Justicia.

"Nunca existió una reunión con Chien Chia Hong; es más, el 2 de abril no festejé mi cumpleaños... creo que él vino acompañando a Sofía Pacchi por una actividad que tenía Fabiola Yáñez en el Banco Nación", aseguró el Presidente. "Si este señor ganó una licitación ilegítimamente, tráiganme el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo en el acto, porque tengo la conciencia tranquila", añadió.

Al respecto, dijo que "no hay nada peor que tener que explicar algo que uno no hizo; lamento mucho tener que estar explicando una mentira, porque es muy indignante". "Uno espera que la política argentina transcurra por lugares más interesantes", concluyó.