Fernández sobre el "Vacunatorio VIP": Si se cometen errores, este Presidente tiene la voluntad de corregirlos

El presidente Alberto Fernández brinda el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. La primera parte estuvo orientada a destacar la gestión frente a la pandemia de coronavirus.

Fernández en el marco de la Asamblea Legislativa dijo: “Llego con mis convicciones intactas y el corazón abierto de quien puede reconocer errores y con la certeza de que unidos pudimos dar pasos históricos”.

“Hace un año éramos atacados por ese virus que era capaz de hacer estallar el sistema sanitario y llevar a la muerte a miles de ciudadanos. Se inició una crisis mundial, una situación inesperada y caótica”, agregó.

En este sentido, expresó que hicieron todo lo que estaba a su alcance "para evitar la enfermedad y la muerte”.

“Evitamos que colapsara el sistema de salud”, sentenció al respecto.

Además, se refirió a las críticas de la oposición y resaltó: “Ni un solo día bajamos los brazos, ni ante la inclemencia del contagio ni ante la crítica injusta”.

Por otra parte, informó que construyeron 12 hospitales en tiempo récordy acotó: "Nuestros trabajadores de la salud dieron un ejemplo. Nuestros empresarios se movilizaron junto al Estado, Iglesia y movimientos populares”.

Posteriormente, invitó a aplaudir a los trabajadores de la salud a modo de homenaje. “Les pido por favor que nos pongamos de pie y brindemos un sostenido aplauso de reconocimiento para el personal de salud, para que sienta a lo largo y a lo ancho del país”, expresó.

En un segundo tramo, Fernández detalló las medidas económicas dispuestas para sostener la actividad en medio de la fuerte recesión mundial provocada por el virus. Luego, analizó el escándalo que estalló con el vacunatorio vip en el Ministerio de Salud.

“Nada es sencillo, el Gobierno dialoga con países y empresas que fabrican vacunas. Facilitamos ensayos clínicos. Argentina y México producimos juntos la vacuna de Oxford y AstraZaneca. Participamos en COVACS. Desde fines de diciembre estamos recibiendo a un ritmo menor de lo esperado dosis de la vacuna Sputnik V. Sabemos que hay dificultades en la producción de vacunas, pero conocemos las dificultades del mundo. El 10% de los países acapara el 90% de las vacunas existentes”, explicó.

Con relación a la Vacunación VIP dijo: “En este plan hay prioridades muy claras. Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este Presidente es reconocerlos y corregirlos. Cuando dijeron que esas reglas fueron transgredidas, aún cuando en lo personal me causaba mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían”

En la misma línea, sobre la salida del exministro Ginés González García acotó que “cualquier gobierno sensible tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad; a quienes señalan errores de buena fe, les agradezco de corazón. No somos infalibles. A quienes sistemáticamente bombardean esta gestión, les reconozco la perseverancia, pero no van a lograr su propósito”.

Luego puntualizó que no se va a dejar "arrastrar por ningún tipo de provocación, provenga de donde provenga".

"Cuando más profunda fue la crisis, más se templó mi espíritu. La inmensa mayoría del pueblo sabe que vamos camino a la recuperación y reconstrucción de este país”, sentenció.