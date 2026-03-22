Ferraro pide la salida de Adorni: "Tendría que dar un paso al costado"

La escena política nacional suma un nuevo foco de conflicto tras las duras declaraciones de Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica (CC). En una intervención que eleva la temperatura institucional, el legislador aseguró de forma taxativa que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendría que dar un paso al costado de su función pública. Esta sentencia de Ferraro no surge de manera aislada, sino como una respuesta directa a una serie de irregularidades señaladas en torno al patrimonio y los traslados del funcionario nacional, cobrando especial relevancia tras el polémico viaje realizado a Nueva York junto a su esposa, Bettina Angeletti.

Para el titular de la CC, la permanencia de Adorni en su cargo se vuelve insostenible debido a que un funcionario de su jerarquía no puede, bajo ningún concepto, dejar de tener su declaración jurada actualizada. El cuestionamiento central radica en la presunta omisión de una casa de lujo que se encuentra a nombre de Angeletti en los registros oficiales. Ferraro enfatizó durante sus declaraciones que, por estricto mandato de la ley, el jefe de ministros está obligado a declarar los bienes de su cónyuge al tratarse de un familiar directo, y que la falta de este dato representa una vulneración grave a los principios de transparencia que deben regir en la administración pública nacional.

La delgada línea entre lo público y lo privado

Durante una entrevista televisiva brindada a la señal TN, Ferraro profundizó en su análisis crítico sobre la gestión de La Libertad Avanza (LLA). Si bien el legislador se definió como un opositor de buena leche, marcó una fuerte distancia respecto a los mecanismos que emplea el actual Gobierno en su ejercicio diario. Según su visión, existe un persistente mecanismo de confusión entre lo público y lo privado que afecta gravemente la credibilidad de las instituciones. El legislador hizo especial hincapié en el uso de recursos del Estado para fines personales, ironizando incluso sobre la falta de autocrítica oficial al señalar que tampoco hubo riesgo kuka cuando el funcionario subió a su mujer al avión, en clara referencia al traslado de Bettina Angeletti en vuelos cuya financiación permanece bajo sospecha.

La crítica de Ferraro apunta a una conducta que considera sistémica dentro del entorno de Javier Milei. En sus declaraciones, el diputado recordó que estas prácticas de opacidad no son exclusivas del jefe de Gabinete, sino que se enmarcan en un contexto más amplio donde también se encuentran involucrados el propio Presidente de la Nación y su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Para la oposición, el respeto por las normas éticas debe ser la base de cualquier transformación política, algo que hoy ven amenazado por la falta de claridad en las cuentas y propiedades de los principales colaboradores presidenciales.

El avance de las investigaciones parlamentarias

El panorama descrito por el presidente de la Coalición Cívica incluye menciones directas a expedientes que hoy tramitan en la justicia o son objeto de una rigurosa auditoría parlamentaria. Entre los puntos técnicos y las denuncias que fundamentan el malestar opositor se destacan el caso de las coimas en ANDIS, que salpica la estructura administrativa, y la investigación por la criptoestafa $Libra. Este último caso cuenta con una investigación en curso impulsada desde el propio Congreso de la Nación debido a la difusión de la criptomoneda, lo que ya derivó en un pedido formal de informes y de acceso a la información pública dirigido directamente al presidente Javier Milei para clarificar su participación en el asunto.

Asimismo, la ofensiva legislativa incluye una solicitud de informes sobre diversos viajes al exterior, con especial foco en los destinos de Punta del Este y Nueva York. La sospecha que maneja la comisión presidida por Ferraro es que estos traslados, realizados en vuelos privados, pudieron haber sido financiados con fondos públicos o por empresas que mantienen vínculos directos con el Estado nacional. La formalización de estos pedidos de informes busca arrojar luz sobre el origen del financiamiento de la actividad privada de los funcionarios, un área donde el diputado Ferraro considera que se han cruzado límites éticos inaceptables para la función pública actual.

La interpelación formal ante la Cámara de Diputados

La estrategia legislativa para esclarecer estos hechos ya ha tomado un cauce formal dentro del Congreso. La semana pasada, se formalizaron en la Comisión de Investigación los proyectos de interpelación dirigidos tanto a Karina Milei como a Manuel Adorni. El objetivo primordial de estas iniciativas es que ambos funcionarios comparezcan ante la Cámara de Diputados para brindar las explicaciones pertinentes sobre sus conductas patrimiales y el origen de los recursos utilizados en sus traslados internacionales. Para Ferraro y su espacio político, la transparencia no representa una opción facultativa, sino una obligación legal ineludible que el jefe de Gabinete habría vulnerado al omitir bienes familiares en su presentación ante los organismos de control.

La exigencia de que Adorni abandone su cargo marca un punto de inflexión en la relación entre el oficialismo y los sectores que demandan un control estricto sobre la ética pública. Al no haber actualizado su declaración jurada y haber omitido la propiedad de su cónyuge, Adorni habría incumplido con la normativa vigente para todo funcionario de alto rango. La presión política sobre la Jefatura de Gabinete continúa creciendo a medida que se conocen nuevos detalles sobre las causas judiciales y los pedidos de informes, dejando al descubierto una crisis de transparencia que el Congreso busca resolver mediante la interpelación directa de los protagonistas de estos episodios.