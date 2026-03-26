Fiambalá: despliegue estatal tras el derrame de salmuera en la Ruta 60

Un incidente ocurrido el 25 de marzo en la ruta nacional N° 60, a la altura del paraje Chaschuil, en Fiambalá, activó un operativo estatal de intervención inmediata. El hecho involucró el vuelco de un camión que transportaba salmuera perteneciente a la empresa Zijin-Liex, lo que derivó en un derrame del material sobre la calzada y la banquina.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 02:00, cuando el vehículo trasladaba salmuera concentrada desde la Unidad Salar hacia la planta de procesamiento del proyecto de litio Tres Quebradas. Según lo informado por la empresa operadora, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó el vuelco del líquido transportado. Como consecuencia directa, se registró el derrame y el conductor resultó herido.

Intervención inmediata y despliegue estatal

Frente a la situación, los ministerios de Minería; de Agua, Energía y Medio Ambiente; y de Integración Regional, Logística y Transporte intervinieron de manera inmediata. El objetivo fue ejecutar controles ambientales y disponer acciones orientadas a la contención, remediación y prevención de futuros eventos.

En el lugar se implementaron medidas iniciales clave:

Aseguramiento del área afectada

Señalización preventiva

Comunicación a los organismos competentes

Retiro del vehículo para su evaluación técnica

Desde el inicio del incidente, participaron en el operativo el técnico del Centro de Control Minero Ambiental de Fiambalá, dependiente del Ministerio de Minería, junto con autoridades ambientales municipales. A este equipo se sumaron técnicos e inspectores de los organismos provinciales intervinientes.

Plan de remediación y acciones técnicas

De acuerdo con el plan de remediación presentado por la minera, se desplegó un conjunto de medidas orientadas a contener el derrame y recuperar las condiciones del entorno afectado.

Entre las principales acciones ejecutadas se destacan:

Construcción de un terraplén de protección

Tareas de bombeo para recolectar el material derramado

Trasvase de la salmuera a una cisterna

Muestreos de agua y suelo para evaluar impactos

Acciones de remediación en el sitio afectado

El área donde ocurrió el derrame se caracteriza por suelos salitrosos y escasa cobertura vegetal, lo que fue considerado en la planificación de las tareas de intervención.

Inspectores del organismo minero llevaron adelante tareas de verificación de las acciones ejecutadas por la empresa, elaboraron un diagnóstico de situación y establecieron lineamientos de intervención con el objetivo de restituir las condiciones del suelo a parámetros previos al evento.

Monitoreo ambiental continuo

Como parte del seguimiento técnico, se dispuso un esquema de monitoreo permanente a cargo de los técnicos del Departamento de Geoquímica Ambiental, dependiente de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera.

Este monitoreo incluye el análisis de parámetros físico-químicos del agua, entre ellos:

pH

Conductividad

Hidrocarburos totales de petróleo (TPH)

Metales

El objetivo central de estas mediciones es garantizar la efectiva remediación del sitio y detectar cualquier posible impacto en el entorno inmediato y zonas aledañas.

Informe de la empresa y medidas adicionales

La empresa Zijin-Liex remitió al Ministerio de Minería un informe detallado sobre el proceso integral de respuesta, remediación y prevención implementado. En ese documento se describen acciones orientadas a mitigar impactos ambientales y optimizar las condiciones de seguridad en el transporte de sustancias.

Entre las medidas informadas por la compañía se incluyen:

Evaluación y eventual remoción de suelos afectados

Restitución del cauce del río

Refuerzo de controles en la zona

Continuidad de tareas de limpieza integral

Revisión de los procedimientos de transporte y respuesta ante emergencias viales

Asimismo, se indicó que la intervención del municipio en la modificación del cauce cercano contribuyó a resguardar el área de escurrimiento.

Por su parte, el Ministerio de Minería recomendó la implementación de medidas complementarias: