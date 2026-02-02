Semana clave: el Gobierno acelera para aprobar la reforma laboral

El Gobierno nacional ha iniciado una semana que se considera fundamental para el futuro de su agenda legislativa. El objetivo central es avanzar en la sanción de la reforma laboral y cumplir con el temario previsto para las sesiones extraordinarias que comenzaron formalmente este lunes. La administración libertaria despliega una estrategia que apunta a consolidar mayorías en un Congreso fragmentado, en un escenario complejo donde convergen las negociaciones políticas, los reclamos de las provincias y marcadas diferencias internas sobre el rumbo económico del país.

Según información suministrada por la agencia Noticias Argentinas, la mesa política del oficialismo ha programado una reunión para el próximo miércoles con el fin de delinear el plan de acción necesario para sumar voluntades. El optimismo gubernamental se centra en el proyecto de "Modernización Laboral", una pieza legislativa clave elaborada por los ministros Luis Caputo, titular de Economía, y Federico Sturzenegger, a cargo de Desregulación y Transformación del Estado. Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada reconocen que la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades se ha convertido en un punto de fricción que complica el debate parlamentario.

En este contexto de alta sensibilidad política, el ministro del Interior, Diego Santilli, asume el desafío de atender las demandas de los gobernadores provinciales. Su tarea consiste en articular respuestas dentro del estrecho margen fiscal impuesto por el Palacio de Hacienda. En este punto, Luis Caputo surge como uno de los funcionarios más reticentes a ceder ante las presiones federales, sosteniendo una postura firme sobre no dar lugar a los reclamos que atenten contra la reducción de impuestos.

Esta intransigencia genera desafíos adicionales para los principales negociadores del Gobierno en el Parlamento, entre quienes destacan Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, ambos abocados a la ingeniería de votos.

El debate en el núcleo duro que responde al presidente Javier Milei se divide actualmente entre dos opciones: habilitar modificaciones en el capítulo tributario para garantizar la aprobación del proyecto, o bien sostener el texto original a riesgo de enfrentar un fracaso legislativo. Mientras tanto, los gobernadores evalúan reunirse este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para unificar posiciones.

Coordinación política y agenda de febrero

El cronograma de trabajo para los próximos días es intenso y requiere una coordinación milimétrica. Patricia Bullrich ha convocado para este martes a legisladores radicales con la intención de consolidar un bloque de 44 senadores que el oficialismo asegura tener ya alineados para la votación, prevista tentativamente para el miércoles 11 de febrero en la Cámara Alta.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, liderará una reunión de coordinación política de alto nivel junto a figuras clave como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el asesor Santiago Caputo, e Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos.

Además de la reforma laboral, el Gobierno mantiene el optimismo para que febrero sea el mes de la media sanción para otros proyectos estratégicos de la agenda oficial. Estos incluyen las modificaciones a la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y la Ley Penal Juvenil, con el fin de completar su tratamiento definitivo a partir del próximo 1° de marzo. El entorno de Santilli indicó que el ministro seguirá de cerca cada movimiento legislativo, en una semana donde la capacidad de negociación de Balcarce 50 será puesta a prueba.