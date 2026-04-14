Fusión de los ministerios: Fadel volvió a cuestionar la pérdida de jerarquía de Educación

La polémica por la anunciada fusión de los ministerios de Educación y Trabajo sumó este martes otro capítulo político, luego de que la oposición radical profundizara sus cuestionamientos a una decisión que, según sostienen, afecta la jerarquía institucional de una de las áreas consideradas centrales para el desarrollo de la provincia.

Después de que el Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical se expresara este lunes sobre el tema, el diputado provincial Luis Fadel volvió a fijar postura al término de una de las celebraciones en honor a la Virgen del Valle, reforzando las críticas hacia la reestructuración anunciada.

La educación como prioridad y la crítica a la unificación

Fadel centró su análisis en lo que definió como las prioridades que debe tener cualquier administración, ubicando a la educación en un lugar estratégico. "Hay cuestiones que tienen que ser prioritarias en todo gobierno, una es la educación, vemos que en esta unificación del ministerio está perdiendo esa jerarquía", dijo .

Sobre ese punto, profundizó su mirada vinculando la decisión con el futuro institucional y social de la provincia: "El futuro de cualquier provincia, de cualquier país, es la educación del futuro, precisamente de quienes van a regir los destinos o quienes los preparamos para las diferentes actividades que ellos".

La crítica del legislador apuntó a que la integración del área educativa con Trabajo implica, desde su perspectiva, una pérdida de centralidad política y administrativa, en un momento en el que —según remarcó— debería ocurrir exactamente lo contrario.

Salarios, escuelas y contención

En su exposición, el diputado radical amplió el cuestionamiento hacia la situación general del sistema educativo provincial. "En Catamarca parece que la educación no es esa prioridad. Veamos solo los magros salarios que tienen los docentes, cuyos haberes son uno de los peores del país, cuando hace tiempo atrás estábamos en la media a nivel nacional", sentenció el legislador.

A partir de esa observación, Fadel sumó otras problemáticas que, a su entender, reflejan deficiencias estructurales dentro del área."Los establecimientos no están en condiciones, los chicos que no tienen la contención necesaria en la escuela, y en vez de jerarquizar esto, de darle una fuerte impronta, la unificamos juntamente con el Ministerio del Trabajo".

La enumeración de falencias incluyó tres aspectos concretos:

Salarios docentes calificados como magros

Establecimientos que no están en condiciones

Falta de contención necesaria para los chicos en la escuela

Para el legislador, avanzar con la fusión en este contexto implica una medida "en desmedro de la educación de cada uno y cada una de los catamarqueños", frase con la que cerró su análisis sobre el impacto de la decisión.

La salida de Rosales Matienzo

Otro de los puntos abordados por Fadel fue el paso del saliente ministro Nicolás Rosales Matienzo a fiscal de Estado, un movimiento que también vinculó con la falta de continuidad en la conducción del área."Tengo entendido que ya enviaron los pliegos al Senado, donde seguro lo van a aprobar". Luego, introdujo una observación con tono suspicaz sobre la sucesión de cargos ocupados por el funcionario: "Por ahí capaz que estoy errado en el tiempo, pero a mediados de diciembre del año pasado era el ministro del Gobierno. Después del Ministro de Gobierno pasó al Ministro de Educación. No comienza a tomar el manejo del nuevo ministerio y lo vuelven a cambiar".

Desde su mirada, esta dinámica repercute directamente en la gestión: "Entonces las cuestiones no tan solo pedagógicas, en el caso de la educación, sino administrativas sobre todo, se entorpecen".

Así, la discusión por la fusión de Educación y Trabajo continúa escalando en el plano político, con la oposición radical sosteniendo una postura crítica que combina cuestionamientos a la jerarquía del área, la situación estructural del sistema educativo y los recientes movimientos en la conducción ministerial.