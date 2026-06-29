Gobernadores aliados respaldaron a Santilli y destacaron su capacidad para construir consensos

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete recibió un amplio respaldo de gobernadores aliados al Gobierno nacional, que destacaron su capacidad para construir consensos y sostener el diálogo con las provincias en una etapa clave para la gestión de Javier Milei.

El apoyo llegó principalmente de mandatarios del PRO y de otros dirigentes provinciales que mantienen una relación de cooperación con la Casa Rosada, luego de que el Presidente confirmara además que el Ministerio del Interior volverá a funcionar como una secretaría dentro de la Jefatura de Gabinete.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien aseguró conocer la "capacidad de trabajo, la vocación de diálogo y el compromiso para construir consensos en momentos complejos" del flamante funcionario y le deseó éxito en su nueva responsabilidad.

En la misma línea se expresaron los gobernadores de Chubut y San Juan. Ignacio Torres afirmó que Santilli reúne el "profesionalismo y compromiso con el diálogo y los consensos que necesita la Argentina", mientras que Marcelo Orrego sostuvo que el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias será clave para generar nuevas oportunidades.

El chaqueño Leandro Zdero consideró que comienza una etapa que requiere "responsabilidad, trabajo en equipo y mirada federal" y ratificó su acompañamiento a las iniciativas que contribuyan a ordenar el país.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri también respaldó el nombramiento y aseguró que su administración colaborará para consolidar la agenda de cambios impulsada por el Gobierno nacional.

El apoyo trascendió el ámbito del PRO. Los gobernadores Claudio Vidal, Alberto Weretilneck y Gustavo Sáenz coincidieron en señalar la importancia de fortalecer el vínculo institucional entre la Casa Rosada y las provincias.

Vidal consideró que la designación representa "una buena señal" para profundizar el diálogo entre ambas partes, mientras que Weretilneck destacó que el nuevo cargo exige gestión, capacidad de negociación y vocación de trabajo. Sáenz, por su parte, reafirmó que el diálogo y la cooperación son el camino para construir una Argentina verdaderamente federal.

También se sumaron mensajes del correntino Juan Pablo Valdés, quien destacó la trayectoria y el compromiso de Santilli, y del puntano Claudio Poggi, que simplemente le deseó éxito en su nueva función.

Respaldo del oficialismo y del PRO

Las felicitaciones también llegaron desde referentes nacionales del oficialismo y del PRO. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que acompañará al nuevo jefe de Gabinete y valoró su dedicación y profesionalismo para afrontar el desafío.

Desde el PRO, el diputado Fernando de Andreis sostuvo que Santilli "es la persona correcta para este momento" y afirmó que podrá aportar a la consolidación de las reformas impulsadas por el Gobierno.

A los mensajes se sumaron dirigentes como Pilar Ramírez, Diego Valenzuela, Sebastián Pareja, Pablo Petrecca y Lisandro Catalán, quienes utilizaron las redes sociales para expresar su respaldo al nuevo jefe de Gabinete tras el anuncio realizado por el presidente Javier Milei.