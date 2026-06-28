Tras ser designado como Jefe de Gabinete, Santilli sostuvo: "Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales"

Diego Santilli envió este domingo su primer mensaje como jefe de Gabinete, pocas horas después de que el presidente Javier Milei confirmara su designación para reemplazar a Manuel Adorni, quien renunció al cargo en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

A través de una publicación en su cuenta de X, el hasta ahora ministro del Interior agradeció la confianza del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y afirmó que afronta el nuevo desafío con el compromiso de fortalecer la gestión.

"Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia", expresó Santilli.

En un mensaje que fue interpretado como una señal hacia el interior del oficialismo, sostuvo: "Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales", en alusión a la necesidad de consolidar el trabajo conjunto dentro del Gabinete.

"Voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", agregó.

La publicación fue realizada al compartir el mensaje del propio Milei, quien difundió una fotografía junto a Santilli y Karina Milei tomada en la Quinta de Olivos, donde terminaron de definir los detalles del relevo. El mandatario confirmó además que la ceremonia de jura se realizará el próximo martes a las 16 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Gestión y coordinación política

Santilli fue confirmado como jefe de Gabinete pocas horas después de la salida de Adorni, cuya continuidad se había vuelto insostenible por el avance de distintas investigaciones judiciales.

Fuentes cercanas al nuevo funcionario señalaron que tendrá un perfil con fuerte presencia en la coordinación diaria del Gobierno. Entre sus principales funciones estarán el seguimiento permanente de la gestión de los ministerios, la aceleración de las reformas impulsadas por el Ejecutivo y la resolución de obstáculos administrativos para garantizar su implementación.

También tendrá un rol destacado en la comunicación política del Gobierno, aunque compartirá esa tarea con el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien brindará el martes su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada.

En paralelo, Santilli continuará integrando la mesa política del oficialismo y mantendrá un papel central en la relación con gobernadores, diputados y senadores nacionales para buscar los acuerdos necesarios que permitan avanzar con la agenda legislativa del Gobierno.