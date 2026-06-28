Jalil anunció créditos para proveedores mineros tras reunirse con cámaras de Fiambalá y Tinogasta

El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con representantes de las Cámaras Económicas de Fiambalá y Tinogasta, quienes manifestaron su preocupación por la escasa participación de los proveedores locales en los proyectos vinculados a la actividad del litio.

Del encuentro participaron además los intendentes de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y de Tinogasta, Ernesto Andrada; una senadora provincial y representantes de la empresa minera Zijin Liex.

Durante la reunión, los proveedores expusieron que se sienten desplazados en la contratación de bienes y servicios por parte de la compañía de capitales chinos, por lo que solicitaron avanzar en mecanismos que garanticen una mayor participación de las empresas de la región.

Tras el encuentro, Jalil informó que se acordó establecer una mesa de diálogo permanente, con reuniones mensuales entre el Gobierno provincial, los municipios, los proveedores y la empresa minera para realizar un seguimiento de los compromisos asumidos y atender las demandas del sector.

Además, el mandatario anticipó que la Provincia pondrá a disposición una línea de créditos destinada a fortalecer a los proveedores mineros locales, con el objetivo de mejorar su capacidad operativa y favorecer su inserción en la cadena de valor de la actividad.

Por otra parte, aseguró que Zijin Liex asumió el compromiso de extender los contratos vigentes con proveedores de Fiambalá y Tinogasta, una medida que busca brindar previsibilidad al sector y sostener el desarrollo de las economías locales vinculadas a la minería.