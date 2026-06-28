Milei defendió a Adorni tras su renuncia y explicó por qué eligió a Santilli para reemplazarlo

El presidente Javier Milei volvió a respaldar este domingo a Manuel Adorni, pocas horas después de que renunciara a la Jefatura de Gabinete, y aseguró que mantiene plena confianza en su inocencia mientras avanza la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Además, explicó que eligió a Diego Santilli como sucesor para fortalecer la articulación política del Gobierno.

"Era inadmisible los ataques que recibió Manuel. Cuando se metieron con los hijos, eso hizo que dijera que su renuncia era indeclinable. Él no está condenado, hay un proceso de investigación y la Justicia no se ha expedido", sostuvo el mandatario durante una entrevista con LN+.

En ese sentido, insistió en que el exfuncionario debe afrontar el proceso judicial sin condenas anticipadas.

"¿Qué es eso de ejecutar gente antes de que se expida la Justicia? Sigo confiando en la inocencia de Adorni", afirmó.

El Presidente consideró que el exjefe de Gabinete decidió dar un paso al costado para proteger a su familia y sostuvo que no estaba dispuesto a exponerlo a una mayor presión pública.

"No voy a cambiar la metodología, no voy a rendirme al utilitarismo político. Tomo las decisiones que son correctas. No puedo llevarlo al extremo a Manuel a que tenga que soportar que le amenacen los hijos", expresó.

"No hubo un problema de gestión"

Milei rechazó que la salida de Adorni haya respondido a cuestiones vinculadas con el desempeño de la administración nacional y reivindicó los resultados alcanzados por el Gobierno.

"Nosotros, en lo que fue la campaña de 2023, hicimos un conjunto de propuestas. Esas propuestas estaban cumplidas en un 97% antes de llegar a la elección de medio término. Lo que prometí hacer en cuatro años lo cumplí en dos", aseguró.

También destacó la aprobación de distintas iniciativas legislativas impulsadas durante la gestión de Adorni, entre ellas la denominada "inocencia fiscal", el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la modernización laboral, la ley de Glaciares y la baja de la edad de imputabilidad.

"No hubo problema de gestión, hubo un ataque sistemático contra un Gobierno porque no les gusta", afirmó.

Además, volvió a cuestionar el tratamiento mediático del caso.

"Ya está afuera Manuel y si la Justicia determina que es inocente, va a demostrar lo mal que trabajan los medios de comunicación. Los números de la economía fueron buenos y los obviaron porque no les interesa mostrar la verdad", sostuvo.

La elección de Santilli

Respecto de la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, Milei explicó que la decisión forma parte de una reorganización interna del Ejecutivo.

"Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Lo que vamos a hacer ahora es fusionar el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete", señaló.

El mandatario remarcó que el exministro del Interior posee el perfil político que necesita el Gobierno para la nueva etapa de gestión.

"Gran parte de la tarea tiene que ver con trabajar con los gobernadores. Requiere de músculo político y, desde mi punto de vista, Diego Santilli es un gran trabajador, que conoce bien el oficio", indicó.

En esa línea, agregó que el nombramiento permitirá reimpulsar la agenda oficialista.

"El músculo político es fundamental para volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo, a pesar de haber cumplido con todas las propuestas", afirmó.

Finalmente, reveló que el Gobierno ya analizaba alternativas ante el desgaste que atravesaba Adorni.

"Con mi hermana veíamos un deterioro anímico de Manuel y teníamos que tener una solución por si decidía no seguir. No podíamos estar librados al azar y trabajamos en tres alternativas. Por eso nos pareció que la más indicada para resolver esta situación era Santilli", concluyó.