Hospital con olores nauseabundos y baños sin agua desde hace 3 días

El secretario general de ATE Salud, José Traverso en diálogo con LA UNION denunció que sectores del Hospital San Juan Bautista estaría impregnado por olores nauseabundos y dijo que desde hace tres días los baños están sin agua.

“Hoy 26 de diciembre los trabajadores acarrean agua desde otro sector para poder limpiar los baños. Pasaron tres días, el 24, 25 y hoy 26 de diciembre, la situación sigue igual y a esto hay que sumarle los olores nauseabundos que se padece aquí. Los invito a que vengan y comprueben por su propios medios, que vean en las condiciones en las que se trabaja”, manifestó.

El referente gremial confirmó que esta situación fue informada oportunamente a las autoridades del nosocomio y también a los funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia de la gestión anterior, pero que hasta la fecha no hubo ninguna solución. Oportunamente entregaron video y elevaron nota detallando la situación.

Traverso reveló que entre los lugares más críticos esta el sector de los vestuarios que utiliza el personal de cocina, limpieza generales, mucamas, lavadero. “La gente que trabaja en la cocina, las mucamas y quienes hacen limpieza general tiene que acarrear agua en baldes cada vez que usan el baño. Con esta pandemia donde la higiene y limpieza son claves estamos muy complicados, ya que después de cumplir con su tarea no se pueden bañarse o higienizarse por eso necesitamos que las autoridades acerquen alguna solución, no se puede continuar así. No tienen agua para ducharse y transpiran, es básico tener agua se trabaja mucho y con las temperaturas altas todo se agrava”, expresó. Agregó que son un poco más de 20 trabajadores del Hospital que utilizan los baños.

Parece contradictorio

Por otra parte, el referente gremial reveló que en otro sector del Hospital San Juan hace 4 meses que las cañerías registran importantes pérdidas ocasionando daños en las instalaciones internas del nosocomio.

“Parece tan contradictorio, en un sector no tenemos agua para usar los inodoros y en otra ala del hospital hay una gran pérdida de las cañerías. Estas situaciones están a la vista y fueron informadas a las autoridades, quien quiera apersonarse al hospital y constatar lo que les cuento que vengan y comprueben, de paso para que después no digan que esto es político. Aquí hay necesidad real y que nadie mire para otro lado”, sentenció.

Mencionó que la pérdida de un caño maestro ubicado en el techo, desde hace varios meses, provoca que el agua se desemboque en un patio interno, filtrandose hacia adentro de los pasillos del hospital.

“Hay pérdidas por otro lado, las cañerías finitas están rotas desde hace mucho tiempo, el agua se pierde, tenemos que sumarle que hay cero mantenimiento. Lamentablemente es la realidad, los funcionarios tiene que dar respuestas. El hospital necesita urgente atención”, afirmó.

Natella

Además, Traverso comentó que cuando Alberto Natella estaba al frente de la empresa estatal Agua de Catamarca recorrió el lugar y constató las pérdidas. En aquella oportunidad el ex funcionario de Aguas de Catamarca le habría explicado, según contó el gremialista, que era casi imposible avanzar con mejoras sin reparar primero las perdidas. “Natella cuando vino dijo que el Hospital era un colador, por lo que reparar una perdida no iba implicar una solución, por lo tanto, se hizo nada y seguimos esperando respuestas”, afirmó.

“Los olores nauseabundos alcanzan todo el sector de farmacia, esterilización, baños de personal de limpieza, cocina, deposito creemos que es una combinación de todo perdidas, agua estancada, humedad en las paredes y el problema de las cloacas. Horas antes de la Navidad estuvieron tratando de destapar al parece las cloacas, aparentemente sigue todo igual, por el mal olor nos damos cuenta que no pudo solucionarse”, concluyó.