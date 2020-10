Hubo 13 casos positivos nuevos y Raúl Jalil está aislado por el contagio de un custodio

Aunque lejos de los preocupantes números que presentan casi la totalidad de las provincias argentinas, Catamarca sigue registrando contagios diarios de coronavirus y ayer, el acumulado de casos positivos llegó a 373.

Pero más allá de los 13 nuevos contagios registrados ayer, en el Gobierno se encendió la alarma por un caso positivo que se dio dentro de la custodia de Gobernación, que obligó a que el gobernador Raúl Jalil se someta a un hisopado y se encuentre aislado a la espera del resultado del análisis PCR.

A las 20.47, fue el propio gobernador quien comunicó su situación a través de las redes sociales, en donde escribió: “Hoy me informaron que un integrante de la custodia de la Gobernación dio positivo para coronavirus. Por eso, he decidido realizar un hisopado inmediatamente y aislarme junto a parte del equipo de trabajo. Tenemos que cuidarnos entre todos y seguir las medidas de prevención”.

Además de la alarma, dentro del equipo de colaboradores más cercanos del mandatario, también se despertó la inquietud en otros niveles de Gobierno ya que el mandatario cumplió en la jornada de ayer una amplia agenda que incluyó inauguración de obras y diferentes recorridos.

Incluso el intendente capitalino Gustavo Saadi compartió con Jalil una visita a la Comisaría Séptima, ubicada en el barrio Parque América, donde realizaron un recorrido por las instalaciones de la dependencia. Sin embargo, hasta anoche, desde el Municipio no se informó si el intendente también se sometería a un aislamiento hasta conocer el resultado del hisopado al gobernador.



Nuevos contagios

El informe diario del COE informó que, hasta anoche, se detectaron 13 casos positivos para Covid-19 en toda la provincia. De ese total de contagios, 8 fueron procesados por el Laboratorio Central del Ministerio de Salud, 4 por un laboratorio privado de Tucumán y 1 por un laboratorio privado de Salta.

A su vez, el COE señaló que los 13 contagios detectados ayer “corresponden a Capayán (1 - nodo Servicio Penitenciario), Capital (7), Belén (4 - nodo empresa minera) y Salar del Hombre Muerto (1 - nodo empresa minera)”.

En el caso de los 4 casos informados en una minera de Belén, se trata de los contagios que había informado días atrás Alumbrera, pero que recién, en la jornada de ayer, el laboratorio de Tucumán que realizó los análisis declaró en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). En ese momento, la minera informó sobre 5 contagios y no 4.

A su vez, de los casos detectados ayer, 5 corresponden a contactos estrechos de casos confirmados, 2 se encuentran en estudio epidemiológico (Capital) y 6 corresponden a contagios por conglomerado (1 Servicio Penitenciario, 1 Salar del Hombre Muerto y 4 Belén).

Por otra parte, hasta las 22 horas de ayer, se registraron 21 nuevos pacientes recuperados que corresponden al conglomerado empresa minera Salar del Hombre Muerto. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 165 casos se consideran casos activos.

Traslados

Por otra parte, el COE informó que la persona menor de edad que se encontraba aislada en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón fue trasladada junto a su madre al sector de leves del Hospital Malbrán.

Además, de la Minera en el límite con Salta vendrán a Capital tres personas, una de ellas positiva de COVID y realizarán aislamiento en un establecimiento hotelero con los controles correspondientes.

Por último, se informó que la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Malbrán tiene dos pacientes alojados: un caso positivo ya informado, que permanece con asistencia respiratoria mecánica y un paciente caso sospechoso.