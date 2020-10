Hubo 15 contagios nuevos, 64 recuperados y Recreo retrocedió a la Etapa Roja por 14 días

Anoche, el COE informó que se detectaron 15 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de Catamarca, elevando el total de contagios detectados a 507. A su vez, hubo 64 pacientes recuperados, razón por la cual se consideran activos a 212 casos.

Los casos positivos detectados ayer por el Laboratorio Central del Ministerio de Salud corresponden a Capital (10), Capayán (3, de los cuales 1 corresponde al conglomerado Servicio Penitenciario), Belén (1) y Andalgalá (1).

Las autoridades sanitarias informaron que 14 casos corresponden a contactos estrechos de casos confirmados y 1, a un caso de contagio por conglomerado.

Por otra parte, de los 64 nuevos pacientes recuperados, la mayoría corresponden a Capayán ? conglomerado Penal de Miraflores (42 internos y 13 agentes del Servicio Penitenciario) y los restrantes 9, a Capital.

También se recordó que todos los pacientes alojados en todas las áreas de internación y aislamiento del Hospital Malbrán hasta las 22 horas son casos positivos de COVID-19.



Recreo

Ayer por la tarde, el COE de Recreo, encabezado por el intendente Luis Politi, comunicó que esa jurisdicción retrocede a la Etapa Roja. La medida, que comenzó a regir a partir de las 00.00 de hoy y será por 14 días, se basó en la cantidad de contactos estrechos generados por la paciente que falleció el martes y había dado positivo en el test de Covid-19.

“Como ustedes saben, tenemos una víctima en Recreo fallecida por COVID- 19 y ese es el problema que estamos teniendo nosotros como autoridades, el COE y personal de Salud. Queremos llegar a saber qué es lo que está pasando, dónde estamos parados y hoy nos ha dejado preocupados la gran cantidad de testeos, por eso es que tomamos la determinación”, señaló el jefe comunal.

“Hemos decidido que hay que implementar esta Etapa para que podamos salir adelante y resolver la situación. Es una gran cantidad de testeos”, reiteró el intendente y agregó: “Lamentablemente, se tiene que cerrar todo. Tenemos que aislarnos hasta que podamos determinar fehacientemente de dónde provienen los casos”.

Además, señaló que los resultados de los 44 hisopados realizados podrían estar hoy por la tarde, y que dependerá de la cantidad de casos la prolongación del Aislamiento Estricto. También señaló que el equipo del Ministerio de Salud, que realizó los testeos en la ciudad de Recreo, también hizo lo propio a los contactos estrechos generados en la localidad de Esquiú, donde residía la persona fallecida.



Circulación restringida

De acuerdo a lo anunciado, a partir desde las 20 horas hasta las 7, se prohibirá la circulación y solo estarán exceptuadas las personas autorizadas. Los deliveries estarán permitidos hasta las 22 horas y los comercios, en horario corrido, desde las 8 hasta las 18.



La clínica asegura que sí se cumplió con los protocolos

El gobernador, Raúl Jalil, señaló el martes que la Nueva Clínica de Recreo, donde falleció la segunda víctima por coronavirus en Catamarca, no había cumplido con el protocolo de testear a la paciente que padecía una enfermedad respiratoria. Sin embargo, desde el centro de salud desmintieron sus dichos y aseguraron que sus médicos activaron el protocolo “inmediatamente” cuando ingresó la paciente a la clínica.

La administradora de la clínica, Marcela Roldán, explicó que la víctima tenía 96 años, fue atendida el sábado en el hospital de Recreo y luego, enviada a su casa con domicilio en Esquiú. El día lunes, alrededor del mediodía, ingresó a la Nueva Clínica de Recreo “en muy mal estado general” donde la internaron e “inmediatamente los médicos activan el protocolo”.

“Posteriormente, se le realizó el hisopado y a las 14 horas, sale la ambulancia del hospital con la muestra de la paciente”, dijo Roldán durante una entrevista a Radio Valle Viejo, y agregó: “Se suponía que teníamos que esperar hasta la noche o al día siguiente, pero nunca tuvimos el resultado y la paciente murió en menos de 24 horas de que ingresó a la clínica”.

“Nos enteramos del resultado de la paciente por el gobernador, de la peor forma”, remarcó Roldán.

También contó que el pasado viernes, derivaron al Hospital Malbrán a una paciente de 77 años con coronavirus y que, hasta el momento, no encuentran nexos entre estos dos casos. “Algo está pasando en el departamento que no podemos todavía encontrar la punta del hilo”, aseveró.