Identificaron en La Perla a un catamarqueño desaparecido durante la dictadura militar

El proceso de reconstrucción de la memoria y búsqueda de verdad sobre las víctimas del terrorismo de Estado sumó este martes un nuevo capítulo con la identificación de 17 personas desaparecidas cuyos restos fueron hallados recientemente en el ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. Entre las víctimas identificadas aparece el nombre de un catamarqueño: Oscar Segura Reineri, nacido en San Fernando del Valle de Catamarca y secuestrado durante la última dictadura militar.

La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa encabezada por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien confirmó que ya son 29 las personas identificadas en el marco de estas investigaciones, luego de que a mediados de marzo se hubieran revelado otras 12 identidades.

"Hoy un desaparecido se transforma en una persona identificada. Eso es muy significativo", expresó el magistrado durante la conferencia, en declaraciones difundidas por el medio local Cadena 3. Además, remarcó la importancia de continuar trabajando para terminar "con esa secuela espantosa del terrorismo de Estado".

Hallazgos en la zona de Loma del Torito

Los restos de las 17 víctimas fueron encontrados en la zona de Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, espacio vinculado al funcionamiento del centro clandestino de detención La Perla.

Las tareas de recuperación comenzaron en 2025 y permitieron localizar restos óseos de personas secuestradas y asesinadas durante la última dictadura militar argentina. Entre las víctimas identificadas se encuentran tres matrimonios que habían sido secuestrados juntos y cuyos restos aparecieron en el mismo sector. Se trata de:

Ester Felipe y Luis Mónaco.

Rosa Cristina Godoy y Carlos Cruspeire.

Nélida Noemí Moreno y José Luis Goyochea.

Además, el EAAF logró identificar a:

Graciela Doldán.

Juan Carlos Navarro.

Gilberto Lellin.

Adrián Ferreyra.

Marta Ledesma Vera de Comba.

Víctor Díaz.

Silvia del Valle Taborda.

Edelmiro Bustos.

Oscar Segura Reineri.

Gustavo Torres.

A pedido de la familia, no fue difundida la identidad de una de las personas reconocidas en este proceso.

La historia de Oscar Segura Reineri

Entre las identidades confirmadas figura la de Oscar Segura Reineri, nacido el 28 de noviembre de 1934 en San Fernando del Valle de Catamarca. El catamarqueño había trabajado en Industrias Kaiser Argentina-Renault, donde además se desempeñó como delegado gremial.

Según se informó durante la presentación oficial, Segura Reineri fue secuestrado la tarde del 20 de julio de 1976, cuando tenía 41 años. El operativo ocurrió en el taller de reparación de radios y televisores donde trabajaba, ubicado en el barrio Alta Córdoba. Su identificación representa un hecho de profunda relevancia para la reconstrucción histórica y para las tareas de memoria, verdad y justicia vinculadas a los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

La Perla, uno de los principales centros clandestinos

El ex centro clandestino de detención La Perla funcionó durante la última dictadura militar bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Se estima que entre 2.200 y 2.500 personas detenidas desaparecidas pasaron por ese lugar, considerado uno de los mayores centros clandestinos de detención y exterminio del país.

La Perla formó parte del aparato represivo desplegado durante el terrorismo de Estado y fue escenario de secuestros, torturas y asesinatos de militantes políticos, trabajadores, estudiantes y ciudadanos perseguidos por el régimen militar.

Equipo Argentino de Antropología Forense

Las recientes identificaciones son resultado del trabajo sostenido que lleva adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense junto a organismos de derechos humanos y el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Las tareas de búsqueda, recuperación e identificación de restos humanos representan una de las herramientas centrales en los procesos de memoria y justicia vinculados a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El anuncio realizado este martes permitió devolver identidad a 17 personas que permanecieron desaparecidas durante casi cinco décadas y aportó nuevos elementos a las investigaciones judiciales que continúan abiertas.

La identificación de Oscar Segura Reineri también resignifica para Catamarca una parte de su propia historia vinculada al terrorismo de Estado, al incorporar el nombre de un comprovinciano entre las víctimas reconocidas en uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la represión ilegal en Argentina.

Un proceso que continúa

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja confirmó que las investigaciones continuarán y destacó la importancia de seguir avanzando en la identificación de víctimas.

Las recientes tareas desarrolladas en Loma del Torito permitieron profundizar las investigaciones sobre el funcionamiento de La Perla y recuperar evidencia fundamental para los procesos judiciales y de reconstrucción histórica.

A casi 50 años de los secuestros y desapariciones ocurridos durante la dictadura militar, el hallazgo e identificación de nuevas víctimas vuelve a poner en el centro la dimensión humana de las investigaciones y el impacto que estos procesos tienen para las familias, las comunidades y la memoria colectiva del país.