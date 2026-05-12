La imagen de Milei cae por cuarto mes y queda penúltimo en ranking latinoamericano

El presidente Javier Milei volvió a registrar una caída en su imagen pública a nivel regional y quedó ubicado entre los mandatarios peor valorados de América Latina, de acuerdo con el último ranking elaborado por la consultora CB Global Data.

Según el informe difundido este mes, Milei descendió del puesto 14 al 16 dentro de un universo de 18 presidentes evaluados en la región, consolidando así un retroceso sostenido que ya acumula cuatro meses consecutivos de caída en los niveles de aprobación. El relevamiento marca además un deterioro continuo en la percepción pública del mandatario argentino desde febrero hasta mayo, tanto en los índices de imagen positiva como negativa.

Una caída sostenida desde febrero

Los datos de la encuesta muestran un descenso progresivo de la aprobación presidencial durante los últimos meses. En febrero, Milei registraba un 46,8% de imagen positiva, ubicándose en el octavo puesto del ranking latinoamericano. En marzo, el nivel de aprobación cayó al 42,3%, lo que lo llevó al puesto 11.

La tendencia negativa continuó en abril, cuando alcanzó un 36,2% de imagen positiva y descendió hasta el puesto 14. Finalmente, en mayo el presidente argentino tocó su nivel más bajo desde que comenzó esta secuencia de mediciones, con una aprobación de 34,8%, quedando ubicado en el puesto 16 de 18 mandatarios latinoamericanos evaluados.

La caída acumulada refleja un deterioro constante en la valoración pública del mandatario dentro del escenario regional.

El crecimiento de la imagen negativa

En paralelo con la disminución de la imagen positiva, el informe también registra un incremento sostenido de la percepción negativa sobre la figura presidencial. Según los datos difundidos por CB Global Data:

En febrero, la imagen negativa de Milei era de 51,7%

En marzo ascendió a 52,6%

En abril trepó a 59,7%

En mayo alcanzó el 63,0%

El desglose de las opiniones negativas muestra además que:

52,6% calificó su imagen como "Muy mala"

calificó su imagen como "Muy mala" 10,4% la consideró "Mala"

Mientras tanto, la valoración positiva quedó conformada por:

27,1% de opiniones "Muy buenas"

de opiniones "Muy buenas" 7,7% de opiniones "Buenas"

Estos números consolidan una brecha creciente entre los índices positivos y negativos del jefe de Estado argentino.

Milei, entre los peores ubicados de la región

El ranking regional deja a Milei en el tramo inferior de la tabla de presidentes latinoamericanos. De acuerdo con la medición, el mandatario argentino solo supera en imagen positiva a:

Delcy Rodríguez, ubicada en el puesto 17 con 24,1%

José Balcázar, quien ocupa el último lugar con 20,5%

En la parte superior del ranking aparecen los mandatarios con mejor valoración pública de la región. Los tres presidentes mejor posicionados en mayo fueron:

Claudia Sheinbaum, con 67,8% de aprobación

de aprobación Nayib Bukele, con 67,5%

Luis Abinader, con 60,2%

La encuesta refleja así una marcada distancia entre el nivel de aprobación de Milei y los mandatarios con mejor desempeño regional.

Variaciones regionales

El informe también analiza las variaciones respecto de la medición anterior. En ese apartado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue el mandatario que registró el mayor crecimiento en imagen positiva, con una suba de 3,7 puntos porcentuales En contraste, la dirigente venezolana Delcy Rodríguez mostró la caída más pronunciada del ranking, con un retroceso de 3,4 puntos respecto de abril.