Villarruel: "Las diferencias deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, difundió un mensaje institucional en el marco del aniversario número 120 de la inauguración del Palacio del Congreso de la Nación, donde reivindicó el papel del Parlamento como espacio de diálogo, respeto por la ley y construcción de consensos.

A través de una publicación en la red social X, la presidenta del Senado remarcó la importancia de fortalecer la República y sostuvo que las diferencias políticas "deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos duraderos".

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por su distanciamiento del oficialismo encabezado por el presidente Javier Milei y adquieren relevancia por el énfasis puesto en la defensa de las instituciones y el funcionamiento del Congreso como ámbito central de la vida democrática. El pronunciamiento de Villarruel estuvo motivado por el aniversario de la inauguración del Palacio del Congreso de la Nación, ocurrida hace 120 años con la presencia del entonces presidente José Figueroa Alcorta.

En su publicación, la vicepresidenta recordó que el edificio fue proyectado por el arquitecto italiano Vittorio Meano y comenzó a construirse a fines del siglo XIX como parte de una etapa histórica en la que, según expresó, la Argentina "crecía, se organizaba y miraba al futuro con confianza".

Villarruel definió al Congreso como una obra que representa "la vocación de grandeza de la Argentina de principios del siglo XX" y la decisión de consolidar "una República con instituciones firmes".

"La Casa de las Provincias"

Uno de los conceptos centrales del mensaje estuvo vinculado al rol federal del Congreso de la Nación. La vicepresidenta afirmó que el Parlamento es "la Casa de las Provincias y de todos los argentinos", destacando su función como ámbito institucional para canalizar las diferencias políticas y sociales.

"Es la Casa de las Provincias y de todos los argentinos, donde las diferencias deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos duraderos", expresó. La referencia adquiere peso político en medio de las tensiones existentes dentro del escenario nacional y de los debates parlamentarios que atraviesan actualmente al oficialismo y a la oposición.

La reivindicación del diálogo y la ley

En otro tramo de su publicación, Villarruel subrayó que el Congreso debe ser el lugar "donde prevalezca el diálogo, el respeto por la ley y la defensa del interés nacional".

El mensaje colocó el foco en el funcionamiento institucional y en la necesidad de sostener mecanismos democráticos para resolver diferencias políticas. La vicepresidenta también hizo una referencia personal al vínculo que mantiene con el edificio legislativo y con la historia política argentina.

"Cada vez que cruzo sus puertas y camino sus pasillos, no puedo dejar de pensar en esa historia", manifestó. En ese sentido, recordó "los debates que allí se dieron" y "las leyes que moldearon la Nación", al tiempo que señaló la responsabilidad que tienen quienes actualmente ocupan cargos legislativos e institucionales.

Un discurso con definiciones políticas

El contenido del mensaje fue interpretado además como una nueva diferenciación respecto del Gobierno nacional, en medio de un escenario donde la relación entre Villarruel y el espacio político liderado por Javier Milei aparece atravesada por tensiones y distancias públicas.

Si bien la vicepresidenta no realizó referencias directas al Presidente ni al oficialismo, su insistencia en el diálogo político, el respeto institucional y la construcción de consensos marcó un tono particular dentro del actual contexto político nacional. Villarruel sostuvo además que "honrar este legado no es una opción, es un deber", en referencia a la historia institucional del Congreso y a la responsabilidad de preservar el sistema republicano.

La defensa de las instituciones

Otro de los ejes centrales del mensaje estuvo vinculado a la defensa de las instituciones democráticas. La vicepresidenta planteó que fortalecer la República constituye el camino para construir la Nación imaginada por las generaciones anteriores.

"Defender nuestras instituciones, fortalecer la República y poner siempre a la Argentina por encima de todo es el camino para construir la Nación que soñaron quienes nos precedieron", expresó. La publicación retomó así conceptos ligados a la institucionalidad, el federalismo y la vigencia del sistema republicano, en coincidencia con la conmemoración histórica del Palacio del Congreso.