Impulso para mujeres: FOGACAT y CFI trabajan para ampliar el acceso al financiamiento

En el marco del Mes de las Mujeres, el Fondo de Garantías de Catamarca (FOGACAT) llevó adelante la jornada "Impulso Mujeres: financiamiento y garantías para crecer", en articulación con el Consejo Federal de Inversiones y el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca.

El encuentro tuvo como objetivo central acercar herramientas concretas que permitan fortalecer el desarrollo productivo y financiero de mujeres emprendedoras y empresarias de la provincia, en un contexto donde el acceso al crédito continúa siendo un desafío estructural para amplios sectores.

La actividad reunió a referentes institucionales, especialistas en financiamiento y mujeres vinculadas a distintos sectores del entramado productivo local, consolidándose como un espacio de intercambio, capacitación y reflexión.

Participación institucional y enfoque integral

La jornada contó con la presencia de autoridades y referentes clave en materia de planificación y financiamiento. Entre ellos, participaron:

Tania Schonals, secretaria de Planificación del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca

Alejandra Nazareno, presidenta de FOGACAT

Juan Navas, jefe del Área de Financiamiento Productivo del CFI

Paula D'Amico, jefa del Departamento de Créditos

Además, participaron emprendedoras, empresarias y representantes de distintos sectores productivos, lo que permitió una mirada amplia sobre las necesidades y desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito económico.

Educación financiera como herramienta clave

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la charla magistral sobre educación financiera para mujeres, a cargo de Paula D'Amico.

Este espacio se orientó a brindar conocimientos fundamentales para la toma de decisiones económicas, en línea con el objetivo de fortalecer la autonomía financiera y mejorar las capacidades de gestión de quienes lideran emprendimientos o empresas.

La inclusión de instancias formativas dentro de la jornada respondió a la necesidad de no solo facilitar el acceso al financiamiento, sino también de acompañar ese proceso con herramientas de conocimiento.

Un programa para potenciar el desarrollo productivo femenino

Durante la jornada se presentó el Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres, una iniciativa orientada a generar mayores oportunidades para emprendimientos y empresas liderados por mujeres.

El programa propone:

Facilitar el acceso al financiamiento

Brindar herramientas de acompañamiento

Consolidar y potenciar actividades productivas

En este marco, se destacó la importancia de construir políticas que integren tanto el acceso al crédito como el fortalecimiento de capacidades, entendiendo que ambos aspectos resultan fundamentales para el crecimiento sostenible.

El rol de FOGACAT en el acceso al crédito

Uno de los ejes de la jornada fue la exposición del rol de FOGACAT como herramienta de respaldo para el acceso al crédito.

La presentación estuvo a cargo de la subgerenta del Fondo, Lourdes Herrera, quien destacó la necesidad de seguir ampliando mecanismos que permitan:

Reducir barreras de acceso al financiamiento

Fortalecer la inclusión financiera

Promover la participación de las mujeres en el entramado productivo local

En este sentido, se puso de relieve el papel de las garantías como instrumento clave para facilitar el acceso a líneas de crédito, especialmente para quienes no cuentan con respaldo suficiente en el sistema financiero tradicional.

Testimonios y experiencias de crecimiento

La jornada incluyó también un espacio dedicado a testimonios de beneficiarias, quienes compartieron sus experiencias de crecimiento a partir del acceso a herramientas de financiamiento y acompañamiento.

Estos relatos permitieron visibilizar el impacto concreto de las políticas implementadas, mostrando cómo el acceso a crédito y capacitación puede traducirse en oportunidades reales de desarrollo y expansión de proyectos productivos.