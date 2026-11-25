El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, se presenta por primera vez ante el Senado para brindar un informe sobre la gestión del Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei. La exposición, identificada como Informe 146, contempla una extensa instancia de respuestas a las consultas formuladas por los legisladores, que enviaron más de 1.200 preguntas sobre distintos aspectos de la administración nacional.

Entre los principales asuntos que concentraron los interrogantes parlamentarios aparecen la evolución de la inflación, la situación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la denuncia contra el anterior jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La presentación de Santilli constituye su primera intervención ante la Cámara alta en el marco de esta responsabilidad institucional. Durante su alocución inicial, el funcionario realizó una evaluación de la situación que, según su descripción, recibió la administración de Milei al asumir, y contrapuso aquel escenario con los resultados que atribuyó a las medidas implementadas durante los primeros dos años de gestión.

En el cierre de esa primera parte de su exposición, el jefe de Gabinete planteó que la Argentina atraviesa un momento decisivo y vinculó la continuidad del rumbo gubernamental con las elecciones presidenciales del próximo año.

La descripción de la herencia y el llamado a sostener el rumbo

"Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. El próximo año se decide si avanzamos o volvemos para atrás, a ese país que durante 40 minutos les conté que recibimos", expresó Santilli al comenzar el tramo final de su discurso.

El funcionario sostuvo que la situación heredada no se limitaba a las dificultades económicas, sino que abarcaba dimensiones educativas, sociales, sanitarias, de infraestructura y culturales. En ese sentido, describió el país recibido como una Argentina "destrozada y abandonada".

Para desarrollar esa caracterización, Santilli recurrió a una referencia personal y generacional. "Yo tengo 59 años", señaló, antes de enumerar distintas situaciones que, según su planteo, se habían convertido en parte de la vida cotidiana de los argentinos.

Entre ellas mencionó la inflación elevada y su impacto sobre la economía de los hogares, los controles, las restricciones, los parches económicos y la posibilidad recurrente de caer en default. También aludió al protagonismo de los piqueteros sindicalistas en las calles y a las dificultades de los jóvenes de entre 35 y 40 años para acceder a una vivienda propia.

En materia de seguridad, describió el temor de madres del conurbano bonaerense y de Rosario ante la posibilidad de sufrir robos o de que sus hijos fueran víctimas de ataques vinculados con el narcotráfico. A esa enumeración sumó las dificultades de los pequeños y medianos empresarios, comerciantes, trabajadores, policías y docentes.

Santilli señaló que los propietarios de pequeñas y medianas empresas abrían sus negocios para pagar impuestos; que los dueños de almacenes compraban cajas de fibrones para remarcar precios; y que quienes generaban empleo tenían más temor a enfrentar un juicio que voluntad de contratar trabajadores.

También sostuvo que los policías podían sentir miedo de defender a un vecino por el riesgo de terminar presos, que los docentes habían perdido autoridad dentro de sus propias aulas y que los argentinos habían incorporado las rejas como parte de la protección de sus viviendas.

En su repaso histórico, mencionó además que el país tuvo cinco monedas y cuasimonedas, que se le quitaron 13 ceros al peso y que acumuló uno de los peores historiales de default del mundo.

"Ese era el país que nos decían que no podía cambiar", afirmó.

"Valió la pena ordenar las cuentas": los indicadores que destacó

A partir de esa descripción, el jefe de Gabinete defendió las principales decisiones económicas y políticas de la administración nacional. En su discurso, presentó el ordenamiento de las cuentas públicas, la reducción de la inflación y la eliminación del cepo como parte de los cambios que, según sostuvo, justifican el rumbo adoptado por el Gobierno.

"Por eso esta vez es diferente y por eso valió la pena. Valió la pena ordenar las cuentas, bajar la inflación, terminar con el cepo y los veinte tipos de cambio, recuperar la calle, alinearnos con Occidente y no con las dictaduras", manifestó. Santilli también afirmó que la Argentina recuperó seriedad y que sus productos volvieron a llegar a los mercados internacionales. En ese marco, utilizó los indicadores sociales para respaldar su evaluación sobre los resultados de la gestión.

El funcionario destacó las siguientes variaciones:

Pobreza: sostuvo que descendió del 57% al 32%.

Indigencia: indicó que bajó del 15% al 7,5%.

Pobreza infantil: afirmó que se redujo del 70% al 44%.

Al referirse a la situación de los niños, Santilli aseguró que las cifras representan a millones de chicos que hoy tienen otro futuro. No obstante, reconoció que los números todavía son elevados y expresó que el Gobierno continuará trabajando para reducirlos.

"Yo sé que los números todavía son mucho, pero no vamos a parar hasta seguir bajando estas cifras", señaló.

De esta manera, la exposición vinculó la defensa del programa económico con los indicadores sociales presentados por el funcionario. La reducción de la inflación, el ordenamiento de las cuentas y las variaciones en los porcentajes de pobreza e indigencia ocuparon un lugar central en el argumento con el que Santilli buscó explicar por qué considera que el rumbo económico debe sostenerse.

Malvinas y el reclamo de soberanía frente al Reino Unido

Otro de los ejes de la presentación estuvo relacionado con la política exterior y la disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Santilli sostuvo que la política internacional debe estar orientada a atraer inversiones, generar empleo argentino y defender los intereses nacionales.

"Antes, la política exterior tal vez servía para justificar dictaduras. Hoy, sirve para atraer inversiones, crear trabajo argentino y defender lo que es nuestro. Y a una causa que está por encima de cualquier gobierno, de cualquier partido y de cualquier grieta: Malvinas", expresó.

El jefe de Gabinete afirmó que el Gobierno tomó la decisión de utilizar todas las herramientas a su alcance para defender lo que considera que pertenece a la Argentina por derecho y por historia.

Entre las medidas mencionadas, enumeró el inicio de un procedimiento sancionatorio contra empresas que realicen actividades hidrocarburíferas ilegítimas en las islas y en sus espacios marítimos. También señaló que se presentaron denuncias penales y que, por primera vez en la historia argentina, se llevó al Reino Unido a un arbitraje institucional.

A esas acciones sumó el pedido presentado ante el Tribunal del Mar para que se frene la explotación petrolera en la plataforma continental argentina. Según Santilli, esas medidas comenzaron a producir resultados. Como ejemplo, afirmó que las principales empresas de servicios petroleros del mundo comunicaron públicamente que no participarán en proyectos en Malvinas.

Sin embargo, consideró que todavía es necesario avanzar con nuevas herramientas institucionales. En ese sentido, reclamó la sanción de la Ley de Defensa de Soberanía Nacional, a la que definió como un instrumento fundamental para que el país pueda defender sus intereses y proteger sus derechos sobre el territorio en disputa.

"Sabemos que hay que seguir avanzando, por eso es clave la sanción de la Ley de Defensa de Soberanía Nacional, que va a ser la herramienta más firme para que Argentina defienda sus intereses y proteja lo que nos pertenece", concluyó sobre este tema.

La defensa de los resultados de Javier Milei

Durante su intervención, Santilli también realizó una valoración directa de la gestión presidencial y destacó la velocidad con la que, según su perspectiva, se alcanzaron determinados resultados.

"Milei logró en dos años lo que a otros les llevó diez o veinte, por eso el mundo todavía se sorprende. Por eso el Presidente hoy es un líder mundial", manifestó el jefe de Gabinete.

La afirmación formó parte de la defensa política del Gobierno que desarrolló ante los senadores. El funcionario presentó los dos primeros años de la administración de Milei como un período de transformaciones y utilizó tanto las medidas económicas como los indicadores sociales y las decisiones de política exterior para fundamentar su posición.

Al iniciar el Informe 146, Santilli había ofrecido una descripción crítica del escenario nacional previo a la llegada del actual Presidente. "Hace casi tres años, la Argentina era un país en ruinas, un país en plena debacle, un país que había dejado de creer en sí mismo, un país en coma farmacológico", expresó.

Esa caracterización estuvo acompañada por cifras de la economía correspondientes a aquel momento, según indicó el funcionario.

Más de 1.200 preguntas y una agenda de temas bajo análisis

La exposición de Santilli ante el Senado se desarrolla en un contexto de numerosas consultas parlamentarias. Los legisladores formularon más de 1.200 preguntas, con especial atención sobre cuatro asuntos: la inflación, la situación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, la denuncia contra Manuel Adorni y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La presentación deberá abordar esos interrogantes en el marco del informe sobre la gestión nacional. Mientras tanto, en su discurso inicial, el jefe de Gabinete concentró su defensa en la situación económica recibida, los cambios que atribuyó al Gobierno de Milei, los indicadores de pobreza e indigencia y las decisiones adoptadas en materia de política exterior.

El funcionario cerró su planteo con una convocatoria a sostener el rumbo de la administración y con la advertencia de que el próximo año será determinante para definir la continuidad del proceso político y económico. Su mensaje ante la Cámara alta quedó sintetizado en una frase que atravesó buena parte de su exposición: "Valió la pena ordenar las cuentas".