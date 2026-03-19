Indagan a Oscar Centeno, el chofer que desató la mayor investigación por corrupción

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) indaga a Oscar Centeno, el exchofer del exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta, cuyas anotaciones resultaron fundamentales para iniciar la investigación conocida como la causa Cuadernos de las Coimas. Este expediente se consolidó como uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al kirchnerismo.

Las anotaciones realizadas por Centeno constituyeron el eje inicial de la pesquisa, al detallar presuntos movimientos de dinero y circuitos de recaudación. A partir de ese material, la causa avanzó hacia una megainvestigación judicial que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Kirchner.

Un entramado de imputaciones

El núcleo de la causa gira en torno a la presunta existencia de una asociación ilícita que habría operado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Según la investigación, este esquema habría tenido como finalidad la recaudación de fondos provenientes de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Los delitos que se imputan en el expediente abarcan distintas figuras penales, entre ellas asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento.

Este conjunto de acusaciones configura un entramado complejo que involucra tanto a exfuncionarios como a empresarios de distintos sectores.

Una lista amplia de indagados

Además de la indagatoria a Centeno, el tribunal avanza con la citación de otros imputados en los tribunales federales de Comodoro Py. Entre ellos se encuentran:

El exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

El exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens.

El extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti.

El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Wagner.

El financista y dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens.

El exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Ferreyra.

La amplitud de nombres refleja la dimensión del caso, que abarca tanto la estructura estatal como el sector privado.

Cronograma de nuevas indagatorias

El avance del proceso judicial incluye un calendario detallado de presentaciones a indagatoria. Para el 26 de marzo, están previstas las declaraciones de:

Germán Nivello, extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas.

Oscar Alfredo Thomas, exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá.

Hernán Camilo Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación.

Fabián Ezequiel García Ramón, exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Walter Fagyas, exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión.

También declararán empresarios vinculados al expediente:

Carlos José Mundin, presidente de BTU S.A.

Claudio Javier Glazman, exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI).

Juan Carlos de Goycoechea, exdirectivo y representante legal del Grupo Isolux Corsan S.A.

El cierre del mes con más citaciones

El cronograma continuará el 31 de marzo, con nuevas indagatorias que incluyen a referentes del ámbito empresarial e industrial:

Raúl Víctor Vertúa, presidente de Servicios Vertúa Ingeniería y Construcciones S.A.

Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, accionista y directivo, respectivamente, de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. e IECSA S.A.

Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S.A.

Néstor Emilio Otero, accionista mayoritario de TEBA S.A.

Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.

Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y titular de General Plastic Corp S.A.

Hernán Del Río, exchofer de Olazagasti.

Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza entre 2003 y 2009.

La reiteración de nombres y sectores involucrados evidencia la extensión del entramado investigado y la multiplicidad de actores bajo análisis judicial.

Un proceso en desarrollo

Mientras avanza el cronograma de indagatorias, aún no fueron informadas las fechas en que serán convocadas a declarar las restantes personas imputadas en la causa.

El proceso continúa en desarrollo en los tribunales de Comodoro Py, con el foco puesto en reconstruir el funcionamiento del presunto esquema de recaudación y determinar responsabilidades en uno de los expedientes judiciales más significativos de los últimos años.