Inflación en alza: anticipan una suba superior al 3% y preocupa al Gobierno

El comportamiento de los precios durante marzo volvió a encender las alertas tanto en los hogares como en el Gobierno. Las estimaciones de las principales consultoras privadas coinciden en un diagnóstico: la inflación mensual superará el 3%, consolidando un escenario que mantiene en primer plano la preocupación por el poder de compra de los ingresos.

En este contexto, el incremento sostenido en alimentos y bebidas, sumado al impacto de los combustibles, configura una presión constante sobre el costo de vida.

Los relevamientos más recientes no muestran señales de alivio. Por el contrario, se consolida un esquema de aumentos generalizados que afecta directamente la capacidad de consumo y dificulta cualquier intento de recuperación económica.

Alimentos: subas persistentes y dispersión de precios

De acuerdo con la consultora Analytica, la tercera semana de marzo registró una variación semanal del 1,1% en alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,0%. A partir de estos datos, la proyección para el nivel general de precios es de 3,0% mensual, lo que implicaría una aceleración respecto de febrero, cuando la inflación fue de 2,9%.

El análisis por rubros revela una dinámica heterogénea:

Pescados y mariscos: aumento del 9%

aumento del Aceites, grasas y manteca: suba del 3,9%

suba del Pan y cereales: incremento del 1%

incremento del Frutas: variación leve del 0,1%

variación leve del Verduras: caída del 0,5%

Por su parte, la consultora EconViews detectó una suba de 0,8% en la tercera semana de marzo para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. En este caso, el aumento estuvo impulsado principalmente por:

Lácteos: incremento del 1,4%

incremento del Verdulería: baja del 0,5%

El acumulado de las últimas cuatro semanas, según este informe, alcanzó el 3,5%, reflejando la persistencia de la presión inflacionaria.

LCG: una desaceleración parcial en un contexto aún elevado

El informe de LCG aportó una mirada algo más optimista, aunque sin alterar el diagnóstico general. Durante la tercera semana del mes, el rubro alimentos y bebidas mostró una caída del 0,2%, interrumpiendo dos semanas consecutivas de subas superiores al 1%.

Sin embargo, en términos mensuales, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 3,1%, con una desaceleración de 0,6 puntos porcentuales respecto del registro previo. El acumulado del mes hasta la tercera semana fue de 2,4%.

Un dato relevante del informe es la concentración de aumentos:

El 80% de la inflación del rubro se explicó por subas en: Carnes Bebidas Lácteos

se explicó por subas en:

La carne tuvo una incidencia significativa, mientras que los productos lácteos y huevos también registraron incrementos relevantes. En contraste, la leve deflación semanal respondió a bajas en bebidas, panificados, verduras y carnes, parcialmente compensadas por los lácteos.

Además, el informe destacó que:

Solo el 14% de la canasta relevada mostró aumentos

Se registró una mayor dispersión de precios, con presencia de valores extremos bajos

Combustibles: el factor que amplifica la inflación

A la dinámica de alimentos se suma un factor clave: el aumento de los combustibles. El precio internacional del petróleo superó los USD 100 por barril, generando expectativas de nuevos ajustes en Argentina, donde ya se registraron subas cercanas al 9%.

Aunque desde el sector anticipan un traslado gradual a los surtidores, su impacto en el índice de precios de marzo es ineludible y podría extenderse a los meses siguientes.

El efecto de los combustibles es transversal:

Incrementa los costos de la producción agropecuaria

Eleva los gastos de logística

Impacta en el transporte de bienes y pasajeros

Un ejemplo concreto se observa en el transporte público: