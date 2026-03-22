Isabel Perón desde Madrid: "Me alegro mucho que extrañen los viejos tiempos"

En el marco de los 50 años del golpe militar en Argentina, la exmandataria Isabel Perón volvió a aparecer públicamente con un mensaje que rápidamente cobró relevancia. Desde su residencia en Madrid, donde vive desde hace décadas alejada de la escena política, expresó: "Me alegro mucho que extrañen los viejos tiempos".

A sus 95 años, la primera mujer en ocupar la presidencia de Argentina manifestó sentirse feliz por el afecto que aún le manifiestan los argentinos, en una comunicación poco habitual que trascendió desde su entorno.

El mensaje adquiere un significado particular en un contexto cargado de memoria histórica, al coincidir con un nuevo aniversario del golpe militar que puso fin a su mandato en 1976.

Una vida en España marcada por la discreción

Desde su llegada a España en 1981, tras su exilio, Isabel Perón ha construido una vida caracterizada por el bajo perfil y la privacidad. Actualmente reside en una casa de cinco habitaciones ubicada en las afueras de Madrid.

Su entorno cotidiano se mantiene reducido. Vive acompañada por una empleada, además cuenta con la asistencia de un chofer y recibe únicamente la visita de un sacerdote, quien la acompaña espiritualmente. Este esquema refleja una decisión sostenida de mantenerse al margen de la exposición pública, con escasas apariciones y sin declaraciones durante décadas.

Rutina cotidiana y entorno exclusivo

La vida diaria de la expresidenta transcurre en un ambiente tranquilo, con actividades acotadas y salidas esporádicas. Entre sus rutinas se incluyen visitas a una peluquería VIP ubicada en el exclusivo barrio de Salamanca.

Este sector de la capital española se caracteriza por la alta concentración de lujos y la presencia de servicios exclusivos.

Para trasladarse, Isabel Perón utiliza un vehículo Audi, un detalle que acompaña su estilo de vida discreto. Según se indicó, la peluquería se encuentra a 30 kilómetros de su residencia, lo que convierte estas salidas en eventos puntuales dentro de su rutina.

A pesar del entorno sofisticado, su vida cotidiana se describe como sencilla y ordenada, en contraste con el contexto del barrio donde realiza algunas de sus actividades.

De la presidencia al exilio

Isabel Perón asumió la presidencia de Argentina en 1974, tras la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón. Su llegada al poder marcó un hito histórico al convertirse en la primera mujer presidenta del país.

Su mandato se desarrolló en un contexto complejo, caracterizado por:

Crisis política

Dificultades económicas

El ciclo de su gobierno finalizó en 1976 con el golpe militar que la desplazó del poder y dio inicio a su exilio. Desde entonces, su figura quedó asociada a uno de los períodos más críticos de la historia argentina.

Salud, edad y una vida sin exposición

En los últimos años, el estado de salud de la exmandataria ha sido motivo de preocupación para quienes la rodean. Sin embargo, se indicó que, pese a su edad, se mantiene activa y con una rutina estable.

Este equilibrio se sostiene en una vida sin exposición mediática, en la que la expresidenta ha optado por evitar declaraciones públicas y mantener una distancia constante de la actividad política. Por ese motivo, su reciente mensaje adquiere una dimensión particular: se trata de una de las pocas expresiones conocidas en décadas.

Un mensaje que reaviva el debate

Las palabras de Isabel Perón, aunque breves, reintroducen su figura en el debate público. Su afirmación —"Me alegro mucho que extrañen los viejos tiempos"— condensa una mirada que remite al pasado y a la percepción del presente desde su retiro.

El mensaje también incluye un componente de agradecimiento, al reconocer el afecto que continúa recibiendo por parte de sectores de la sociedad argentina.

A pesar de su prolongado silencio, Isabel Perón continúa siendo una figura de referencia en el análisis político e histórico del país. Su presidencia, su salida del poder y su posterior exilio forman parte de un período que sigue siendo objeto de estudio.

En ese marco, su legado permanece vigente en el debate, atravesado por interpretaciones diversas y miradas contrapuestas.