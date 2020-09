Jalil defendió el retorno a la Fase 1 y dijo que es para evitar muertes en la provincia

Luego de conocerse el decreto que detalló en qué consiste la Fase 1 del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la provincia, el gobernador Jalil dialogó con diversos medios radiales y explicó que la medida se tomó para evitar la circulación comunitaria y muertes en Catamarca.

El mandatario también remarcó que la medida permitió que muchos sectores continúen funcionando debido a que se observó que no provocaron contagios, al contrario de lo que sucedió con bares, restaurantes y las reuniones y fiestas privadas. “Hemos tenido buenos resultados, a pesar de la complejidad de la situación. Vamos a tener que ir de forma más prudente. Hemos dejado varias actividades porque notamos que no hemos tenido contagio, y si mejoramos la situación epidemiológica, vamos a abrir los bares y restaurantes”, indicó.

En esa línea, señaló que la decisión que tomó la Provincia fue la de “volver a Fase 1, pero manteniendo los comercios, la obra pública y la obra privada, algunas actividades que hemos detectado que no se han producido contagios. El gran problema que hay son los eventos sociales, los asados, los bares. Hay un sector joven que nos cuesta controlar”.

En ese contextó, añadió: “Hemos cerrado los restaurantes y los bares porque hemos detectado que hemos tenido contactos estrechos o gente que se ha contagiado en esos lugares, sino no lo haríamos. Notamos que en los lugares en que se usa el protocolo, no los tenemos, por lo tanto, los dejamos abiertos”.

“Lo que tenemos que evitar es que haya fallecidos. Para eso, no tenemos que tener enfermos, y para eso, tenemos que cuidarnos”, explicó Jalil.

Además, el gobernador dejó en claro que la Provincia avanzará con las multas que se establecieron para quienes violen las medidas preventivas y, sobre todo, con aquellos casos, como los de dos transportistas, que no cumplieron con el aislamiento obligatorio y, al estar contagiados, generaron una enorme cantidad de contactos estrechos. “He planteado que todas las personas que han cometido un delito van a ser multados. Acá, no va a haber amigos ni enemigos, está trabajando el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, en elevar las actas y elevar las multas”.

En esa línea, dijo que denunciará penalmente “a dos transportistas que no cumplieron con el protocolo de aislamiento preventivo, mientas que están proceso otras 90 multas”.

En cuanto a la continuidad de la Fase 1 del ASPO, Jalil indicó que se evaluará, día a día, la situación epidemiológica y el próximo domingo, se resolverá si se extiende o no la cuarentena y si hay una flexibilización de las actividades gastronómicas.

“En Catamarca, se han llevado, hasta el momento, las medidas correctas con buenos resultados, y lo que se busca es evitar la circulación comunitaria”, indicó.

Por último, Jalil se mostró en desacuerdo con aislar a los pacientes con Covid-19 en un hotel, en vez de en sus respectivos domicilios, al señalar que en otras provincias, existen experiencias comprobadas donde “terminaron todos contagiados en un hotel”.