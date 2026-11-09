Nahuel Gallo le escribió al Papa León XIV: "Sigo alzando la voz "

La visita del Papa León XIV a la Argentina se convirtió en una oportunidad para que Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permaneció 448 días detenido en Venezuela, intentara transmitir un mensaje de preocupación y esperanza por quienes todavía atraviesan situaciones de encierro en ese país. El efectivo preparó una carta dirigida al Sumo Pontífice con el objetivo de visibilizar la situación de los presos políticos venezolanos, aunque finalmente no pudo entregársela durante la misa celebrada en Palermo.

El contenido del escrito refleja una inquietud que, según expresó el propio Gallo, permanece presente desde que recuperó su libertad. Su experiencia personal de cautiverio aparece como el punto de partida de un mensaje que busca trascender su propia historia y poner en primer plano a quienes continúan privados de su libertad, muchos de ellos en condiciones que describió como inhumanas y alejados de sus familias.

La carta no se limita a recordar los días de detención que atravesó el gendarme argentino. También plantea la necesidad de que las historias de quienes siguen encarcelados no queden en silencio y de que el sufrimiento de sus seres queridos pueda ser conocido. En ese sentido, Gallo vinculó su experiencia con la situación de las familias que esperan cada día volver a abrazar a quienes permanecen detenidos.

Una experiencia personal que se transformó en un compromiso

Nahuel Gallo recordó en su carta que estuvo privado de su libertad durante 448 días en Venezuela. Tras recuperar la libertad, manifestó que su compromiso con quienes todavía permanecen detenidos no terminó con el fin de su propio cautiverio.

El gendarme expresó que continúa alzando la voz por los presos políticos y por sus familiares, que atraviesan una espera marcada por la incertidumbre y el sufrimiento.

En uno de los fragmentos centrales del mensaje, señaló: "Sigo alzando la voz por quienes continúan detenidos, para que sus historias no queden en silencio y para que se conozca el sufrimiento de sus familias, que esperan cada día poder volver a abrazarlos".

La declaración resume el sentido que Gallo buscó darle a la carta. Su intención fue utilizar la visibilidad de la visita papal para llamar la atención sobre una situación que conoce a partir de su propia experiencia y que, según manifestó, continúa conmoviéndolo.

El recuerdo de los 448 días de detención constituye así el antecedente desde el cual el gendarme plantea su preocupación por las personas que todavía no recuperaron la libertad. En su mensaje, el foco está puesto tanto en quienes permanecen encarcelados como en sus familias, que esperan el momento de volver a reunirse.

El pedido al Papa por los presos políticos venezolanos

La carta dirigida a León XIV contiene un pedido concreto: que el Sumo Pontífice contribuya a visibilizar la situación de los presos políticos que continúan detenidos en Venezuela.

Gallo expresó su inquietud por las condiciones en las que permanecen muchas de esas personas y por la distancia que las separa de sus seres queridos. En ese tramo del escrito, manifestó: "Quisiera también compartirle una inquietud que me acompaña desde que recuperé mi libertad: la situación de los presos políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela, muchos de ellos en condiciones inhumanas y lejos de sus familias".

El planteo se apoya en una preocupación que, de acuerdo con sus palabras, lo acompaña desde que salió de prisión. La liberación personal no significó para él el cierre de una etapa de compromiso, sino el comienzo de una tarea orientada a dar visibilidad a quienes continúan atravesando el encierro.

En ese marco, la carta al Papa aparece como una forma de transmitir la dimensión humana de la situación. Gallo hizo hincapié en las historias individuales que todavía no fueron conocidas y en el impacto que la detención genera sobre las familias.

"Mi intención no era politizar la visita papal"

En otro tramo del mensaje, el gendarme argentino aclaró que su intención no era politizar la visita de León XIV a la Argentina. Su objetivo, según explicó, fue visibilizar una realidad que todavía lo conmueve y que considera necesario mantener presente.

La aclaración acompaña el sentido de la carta, que busca poner el acento en el sufrimiento de las personas detenidas y de sus familiares, antes que en cualquier otra consideración.

Gallo también hizo referencia a la fe y a la oración como fuentes de esperanza para quienes atraviesan el encierro. En ese contexto, expresó su deseo de que el mensaje de paz del Papa pueda alcanzar a los presos políticos venezolanos y a las familias que rezan por sus seres queridos.

"Mi deseo es que su mensaje de paz pueda llegar también a cada una de esas personas y a cada familia que reza por su ser querido", manifestó.

La referencia a la fe constituye otro de los ejes del escrito. El gendarme vinculó el mensaje papal con la esperanza de quienes permanecen detenidos y con la espera de sus familiares, que mantienen el deseo de recuperar el contacto y volver a compartir un encuentro.

Un mensaje de paz, justicia y reencuentro

En el cierre de la carta, Nahuel Gallo pidió al papa León XIV que tenga presentes a los presos políticos venezolanos y a sus familiares.

El pedido final sintetiza las principales preocupaciones expresadas a lo largo del mensaje: la situación de quienes continúan privados de su libertad, el sufrimiento de sus seres queridos y la esperanza de que puedan volver a encontrarse.

"Que puedan llegar la paz, la justicia y la posibilidad de un reencuentro", escribió el gendarme argentino.

La frase resume el propósito de una carta que nació de su propia experiencia de cautiverio y que busca dar visibilidad a quienes todavía permanecen detenidos en Venezuela. Aunque Gallo no pudo entregársela al Papa durante la misa en Palermo, el contenido del escrito expone su intención de mantener presentes las historias de los presos políticos y de sus familias.

A través de sus palabras, el efectivo expresó que la recuperación de su libertad no significó dejar atrás la preocupación por quienes continúan encarcelados. Por el contrario, sostuvo que seguirá alzando la voz para que sus historias no queden en silencio y para que el sufrimiento de quienes esperan un reencuentro sea conocido.

El mensaje dirigido a León XIV se construye así sobre tres ejes centrales: la memoria de los 448 días de detención, el compromiso con quienes todavía permanecen presos y la esperanza de que puedan llegar la paz, la justicia y el reencuentro familiar.