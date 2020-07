Jalil dijo que se endurecerán los controles, pero le pidió a la gente que tome conciencia

Luego de conocerse que casi se triplicaron los casos positivos de Covid-19 en la provincia, el gobernador Raúl Jalil señaló que se endurecerán los controles en las calles debido a la falta de apego de la gente al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que rige en la provincia y volvió a pedirle a la comunidad que tome conciencia y respete las normas y recomendaciones realizadas por el Gobierno desde el inicio de la pandemia.

En diálogo con Radio Valle Viejo, el mandatario señaló que “se van a endurecer los controles, pero yo he notado que acá ha salido mucho la gente. Creo que también ya en esta etapa que hemos tenido 105 días sin casos, que nos hemos preparado, ya la gente tiene que tener una mayor conciencia de cómo tenemos que salir a trabajar, de cómo tenemos que convivir”.

“Creo que esa es la única que queda”, remarcó y añadió que “también hay que ir a la responsabilidad de cada individuo, de cómo vamos a salir. No hay una conciencia de cómo se transmite este virus”.

En ese sentido, recalcó que hay mucha gente trabajando como los empleados municipales, los de Salud, Seguridad, Gendarmería, en el marco de la pandemia, “pero hay que insistir en los hábitos de vida de la gente. Creo que por ahí va a pasar”.

Más adelante, el gobernador fue consultado respecto de la extensión de la Fase 1 del ASPO y respondió que “es muy probable que sea por todo julio”, pero indicó que, probablemente, de ahora en adelante haya avances y retrocesos de fases, de acuerdo a la situación epidemilógica.

Respecto de la pandemia, sostuvo que es “muy difícil de controlar porque se mueve muy rápido” y señaló que “es muy probable que tengamos hasta gente asintomática porque es gente que muy probablemente tuvo coronavirus y se le fue, o sea, sin haber tenido ningún síntoma. Es decir, que es muy, pero muy compleja esta situación que está viviendo el mundo hoy”.

A su vez, destacó que el tiempo que Catamarca estuvo sin tener un brote del virus permitió tener un sistema de salud “más preparado”.

Por último, descartó que los casos que se dieron en Andalgalá sean de camioneros que trabajan en el sector minero y pidió no estigmatizar a los transportistas”.