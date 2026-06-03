Jalil expuso "La mirada de los Gobernadores" en el 43° Congreso Anual de la IEAF

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, participó este martes 2 de junio del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), desarrollado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El evento se consolidó una vez más como uno de los espacios más relevantes de encuentro entre representantes del sector público, el empresariado y el sistema financiero argentino, convocando a destacados referentes nacionales para debatir sobre los desafíos y perspectivas de la economía del país.

En ese marco, Jalil integró el panel denominado "La mirada de los Gobernadores", junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Ambos fueron los únicos mandatarios provinciales convocados para exponer durante el congreso, donde abordaron el papel que desempeñan las provincias en el actual contexto económico y productivo de la Argentina.

El rol de las provincias en el escenario económico

Durante su participación, el mandatario catamarqueño presentó la experiencia de gestión que lleva adelante en la provincia y destacó los principales lineamientos del Plan de Desarrollo impulsado por su administración.

Jalil señaló que el encuentro constituyó una oportunidad para dar a conocer las políticas que se ejecutan desde Catamarca con el objetivo de promover el crecimiento económico y la generación de empleo.

"Fue una valiosa oportunidad para mostrar nuestro Plan de Desarrollo: una administración ordenada que se enfoca en generar inversiones, producción y puestos de trabajo", expresó el gobernador durante su intervención en el panel.

La presencia de los gobernadores en el congreso permitió incorporar una perspectiva federal a las discusiones económicas que se desarrollaron a lo largo de la jornada, poniendo en consideración las experiencias y estrategias implementadas desde las distintas jurisdicciones provinciales.

Una mirada federal sobre el desarrollo argentino

En su exposición, Jalil también destacó la importancia de que las provincias participen de espacios de intercambio y debate donde confluyen actores del sector público y privado.

Según manifestó, la posibilidad de presentar la experiencia de Catamarca en ámbitos de alcance nacional contribuye a fortalecer una visión más amplia sobre los procesos de desarrollo económico del país.

"Llevar la experiencia de nuestra provincia a estos ámbitos es fundamental para seguir fortaleciendo una mirada federal sobre el desarrollo argentino", sostuvo el mandatario.

La participación provincial en este tipo de encuentros adquiere relevancia en un contexto en el que las estrategias de inversión, producción y generación de empleo forman parte de los ejes centrales de las discusiones económicas a nivel nacional.

Un encuentro con los principales referentes económicos

El 43° Congreso Anual del IAEF reunió a algunas de las principales figuras vinculadas a la economía argentina. Entre los asistentes estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei, quien tuvo a su cargo el cierre oficial del evento.

La presencia de funcionarios nacionales, empresarios, directivos de compañías y especialistas del ámbito financiero consolidó al congreso como un espacio de intercambio de ideas y análisis sobre la realidad económica del país, así como sobre los desafíos que enfrentan los distintos sectores productivos y de gestión.

Qué es el IAEF

El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) es una asociación profesional integrada por ejecutivos, directores y gerentes de empresas e instituciones provenientes de diversas áreas vinculadas a la gestión empresarial y financiera.

Entre los sectores representados dentro de la entidad se encuentran:

Finanzas.

Administración.

Planeamiento.

Control de Gestión.

Tesorería.

Contaduría.

Compras.

Fundado en 1967, el instituto se ha consolidado como un centro de investigación y desarrollo orientado a la generación de información, el networking y la capacitación de ejecutivos vinculados a las distintas disciplinas del management moderno.

A través de sus congresos y actividades institucionales, el IAEF promueve el intercambio de conocimientos y experiencias entre actores del sector privado, organismos públicos y especialistas, convirtiéndose en uno de los ámbitos de referencia para el análisis económico y financiero de la Argentina.

La edición número 43 de su congreso anual volvió a reunir a referentes de distintos sectores con el objetivo de debatir sobre el presente y las perspectivas de la economía nacional, incorporando en esta oportunidad la visión de los gobiernos provinciales a través de las exposiciones de Raúl Jalil y Alberto Weretilneck.