Zona fría: Jalil y Gobernadores del Norte Grande se reunieron con Santilli

El gobernador de Catamarca y presidente pro témpore del Norte Grande, Raúl Jalil, encabezó la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, un encuentro que reunió a los mandatarios de las provincias del norte argentino con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

La reunión se desarrolló en la sede del CFI, en la Ciudad de Buenos Aires, y representó el primer encuentro presidido por el mandatario catamarqueño desde que asumió la conducción pro témpore del bloque regional. La agenda estuvo marcada por temas estratégicos para el desarrollo de las provincias del NOA y el NEA, con especial énfasis en logística, energía, recursos hídricos e infraestructura vinculada al gas natural.

Junto a Jalil participaron los gobernadores Leandro Zdero, del Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Carlos Sadir, de Jujuy; Ricardo Quintela, de La Rioja; Hugo Passalacqua, de Misiones; Gustavo Sáenz, de Salta; Elías Suárez, de Santiago del Estero; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

Una hoja de ruta para el desarrollo federal

Durante la reunión de trabajo, el Consejo Federal de Inversiones presentó distintos capítulos de la denominada hoja de ruta hacia un Futuro Federal, una iniciativa impulsada por las provincias argentinas que busca consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, territorial y consensuada.

La propuesta tiene como objetivo articular políticas y acciones entre las distintas jurisdicciones, promoviendo una planificación que contemple las necesidades específicas de cada región y permita generar herramientas para el crecimiento económico y productivo. En esta oportunidad fueron presentadas dos estrategias consideradas centrales para el desarrollo del país y particularmente para el Norte Grande:

• La Estrategia Federal Logística.

• La Estrategia Federal Energética.

Según se explicó durante el encuentro, la Estrategia Federal Logística nació como un pedido realizado por el Norte Grande en el año 2021. Posteriormente, la iniciativa fue replicada en el resto del país, convirtiéndose en una herramienta de planificación de alcance nacional.

El rol del CFI en la articulación regional

Durante la exposición, Ignacio Lamothe destacó el sentido de la hoja de ruta hacia un Futuro Federal y explicó que la iniciativa apunta a integrar las distintas realidades provinciales dentro de una visión común de desarrollo.

"El objetivo es articular la mirada federal con las realidades provinciales, promoviendo procesos de planificación que integran capacidades locales, diálogo político y producción técnica", afirmó el secretario general del CFI.

La participación del organismo fue uno de los ejes centrales de la reunión, ya que los gobernadores destacaron el papel que cumple como ámbito de articulación institucional y de construcción de propuestas para la región.

Jalil destacó las prioridades del Norte Grande

Al iniciar el encuentro, Raúl Jalil agradeció en nombre de todos los mandatarios la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, a quien invitaron para transmitir las necesidades que comparten las provincias del norte argentino y exponer el trabajo que vienen desarrollando como bloque regional.

En ese contexto, el gobernador catamarqueño señaló que existe una agenda de temas prioritarios para impulsar el crecimiento de la región. "Venimos trabajando la hoja de ruta de lo que necesita el norte para desarrollarse: logística, energía, recursos hídricos, entre otros temas", expresó Jalil.

Asimismo, remarcó la importancia del Consejo Federal de Inversiones para fortalecer una visión federal del desarrollo y destacó su papel en la coordinación de proyectos estratégicos.

"El CFI va a ser el canal de diálogo entre los gobernadores y el ministro Santilli para enviar los proyectos al gobierno nacional, dado que hace cinco años está trabajando los diferentes planes de logística, energía y otros ejes de integración de la región junto a los ministros de las áreas vinculadas de las provincias", sostuvo.

El planteo por la infraestructura de gas natural

Uno de los temas que ocupó un lugar destacado durante la reunión fue la situación del gas en las provincias que integran el Norte Grande.

Los gobernadores remarcaron ante el ministro del Interior la necesidad de avanzar con las obras e infraestructura necesarias para concretar la conexión del gas natural tanto al NOA como al NEA.

El planteo formó parte de la agenda vinculada al desarrollo energético regional, considerada una de las herramientas fundamentales para acompañar el crecimiento productivo y la integración territorial de las provincias del norte.

Misiones comerciales y promoción productiva

Además de los temas vinculados a infraestructura y planificación, los mandatarios repasaron el trabajo que el Norte Grande viene desarrollando en el ámbito internacional.

Durante los últimos años, la región participó de diversas misiones internacionales que permitieron presentar de manera conjunta su oferta exportable, generar oportunidades de inversión y avanzar en acuerdos comerciales con distintos países. Estas acciones también favorecieron la vinculación entre empresas provinciales y firmas extranjeras, ampliando las posibilidades de cooperación y desarrollo económico.

En ese marco, los gobernadores abordaron una agenda ya aprobada para continuar impulsando misiones comerciales y participar en ferias turísticas, tecnológicas y comerciales.

La iniciativa busca reforzar las capacidades productivas de las provincias que integran el Norte Grande y potenciar el desarrollo regional a través de acciones coordinadas que permitan ampliar mercados, generar oportunidades y fortalecer la presencia del bloque en distintos ámbitos nacionales e internacionales.