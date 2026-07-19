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Jalil respaldó a la Selección y agradeció a Messi: "Gracias Leo por toda esta ilusión"

El gobernador de Catamarca expresó su apoyo al seleccionado argentino tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Destacó el liderazgo de Lionel Messi y valoró el esfuerzo del plantel por alcanzar una nueva definición mundialista.

19 Julio de 2026 21.35

Tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo al equipo nacional y dedicar un mensaje especial a Lionel Messi.

Acompañando una imagen del capitán argentino, el mandatario provincial destacó el recorrido del seleccionado durante el certamen y agradeció al plantel por haber llegado nuevamente a una final del mundo.

"Gracias Leo por toda esta ilusión, por nunca dejar de intentar sin importar la circunstancia o el rival. El fútbol es así: un día nos da alegrías y otras veces no, pero nunca dejamos de creer", escribió Jalil.

El gobernador también extendió su reconocimiento al resto de los jugadores y al cuerpo técnico por el desempeño durante el campeonato.

"Gracias a todo el equipo y a todos los que hicieron posible llegar a otra final", expresó.

Finalmente, cerró su publicación con un mensaje de apoyo que unió el sentimiento nacional y provincial:

"¡Vamos Argentina y vamos Catamarca!"

Las palabras de Jalil se sumaron a las de otros dirigentes políticos, deportistas y miles de argentinos que, tras la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, destacaron la entrega de la Selección argentina pese a no haber podido defender con éxito el título conquistado en Qatar 2022.

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Argentina Catamarca gobernador Raúl Jalil Lionel Messi Mundial 2026

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