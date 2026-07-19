Jalil respaldó a la Selección y agradeció a Messi: "Gracias Leo por toda esta ilusión"

Tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo al equipo nacional y dedicar un mensaje especial a Lionel Messi.

Acompañando una imagen del capitán argentino, el mandatario provincial destacó el recorrido del seleccionado durante el certamen y agradeció al plantel por haber llegado nuevamente a una final del mundo.

"Gracias Leo por toda esta ilusión, por nunca dejar de intentar sin importar la circunstancia o el rival. El fútbol es así: un día nos da alegrías y otras veces no, pero nunca dejamos de creer", escribió Jalil.

El gobernador también extendió su reconocimiento al resto de los jugadores y al cuerpo técnico por el desempeño durante el campeonato.

"Gracias a todo el equipo y a todos los que hicieron posible llegar a otra final", expresó.

Finalmente, cerró su publicación con un mensaje de apoyo que unió el sentimiento nacional y provincial:

"¡Vamos Argentina y vamos Catamarca!"

Las palabras de Jalil se sumaron a las de otros dirigentes políticos, deportistas y miles de argentinos que, tras la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, destacaron la entrega de la Selección argentina pese a no haber podido defender con éxito el título conquistado en Qatar 2022.