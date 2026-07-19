Milei anunció que declarará feriado el día que la Selección decida celebrar el subcampeonato

Luego del subcampeonato obtenido por la Selección argentina en el Mundial 2026, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno declarará feriado nacional el día que los jugadores y el cuerpo técnico decidan realizar los festejos junto a los hinchas.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que la medida dependerá exclusivamente de la decisión del plantel.

"FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", publicó.

De acuerdo con la información difundida, la delegación argentina emprenderá el regreso desde Estados Unidos durante la madrugada del lunes y tiene previsto arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 17, hora argentina. Hasta el momento, la AFA no confirmó el cronograma oficial de actividades.

En la Casa Rosada analizan que el feriado pueda concretarse el lunes o el martes, según la fecha elegida por los futbolistas para encontrarse con los simpatizantes.

La Casa Rosada, a disposición del plantel

Milei también ratificó el ofrecimiento realizado antes de la final para que la Selección pueda utilizar la Casa Rosada en caso de que decida celebrar allí el subcampeonato.

El Presidente aseguró que el edificio permanecerá sin funcionarios políticos y que únicamente estará presente el personal de Casa Militar para garantizar la seguridad del lugar.

"Está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores", había señalado.

Además, indicó que el operativo de seguridad ya se encuentra en planificación y que el Gobierno mantiene contactos con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual recorrido si los festejos se realizan en el centro porteño.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.