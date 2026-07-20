La Cámara de Diputados de Catamarca adhiere al bono de $100.000

La Cámara de Diputados de Catamarca informó que los trabajadores legislativos percibirán el bono extraordinario de $100.000 anunciado por el Gobierno de la Provincia, una decisión que se inscribe dentro de las medidas impulsadas para acompañar el poder adquisitivo de los empleados públicos.

La confirmación fue realizada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, quien comunicó que la institución resolvió adherir a la iniciativa promovida por el gobernador Raúl Jalil, asegurando que el beneficio también alcance a la totalidad del personal que desempeña funciones en el ámbito legislativo.

Con esta determinación, el Poder Legislativo provincial acompaña la política anunciada por el Gobierno de Catamarca, garantizando que los trabajadores de la Cámara de Diputados sean incorporados a la medida de asistencia económica prevista para el sector público.

Un beneficio que alcanzará a todos

La adhesión oficial implica que los empleados de la Cámara de Diputados recibirán el bono extraordinario de $100.000 por única vez, en concordancia con la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Provincial.

De esta manera, el beneficio económico será percibido por el personal legislativo en las mismas condiciones establecidas por el Gobierno provincial, extendiendo el alcance de la medida al ámbito de la Cámara de Diputados.

La decisión representa la incorporación formal del Poder Legislativo a una política de acompañamiento económico destinada a los trabajadores del sector público, consolidando una respuesta institucional frente a las circunstancias económicas que motivaron el anuncio.

Trabajo conjunto

Desde la Cámara de Diputados se destacó que esta determinación forma parte del trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, una articulación que permite instrumentar medidas comunes orientadas al personal de la administración pública.

En ese marco, la adhesión al bono extraordinario refleja la decisión institucional de acompañar la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial, haciendo extensivo el beneficio a los trabajadores legislativos.

La confirmación realizada por la presidenta Paola Fedeli ratifica la voluntad de la Cámara de Diputados de alinearse con la medida anunciada por el gobernador Raúl Jalil, garantizando que el personal del organismo también reciba el aporte extraordinario previsto.

Según se informó, el otorgamiento del bono extraordinario se encuentra enmarcado en las acciones destinadas a contribuir al sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores catamarqueños frente al contexto económico actual.

La medida busca brindar un acompañamiento económico mediante un pago extraordinario por única vez, incorporando tanto a los trabajadores alcanzados por la decisión del Poder Ejecutivo como al personal de la Cámara de Diputados tras la adhesión oficial del organismo.