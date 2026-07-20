Confirmado: no habrá festejos por la llegada de la Selección, solo una recepción protocolar

El Gobierno nacional confirmó que este lunes no habrá festejos por el regreso de la Selección Argentina luego de la final del Mundial 2026 y que únicamente se organizará una recepción protocolar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir a la delegación que retorna desde Estados Unidos.

La decisión fue confirmada por fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas y se enmarca en un clima de máxima cautela dentro de la Casa Rosada, luego de la derrota por 1 a 0 frente a España en la definición del campeonato disputada el pasado domingo.

Si bien el presidente Javier Milei había anunciado la posibilidad de decretar un feriado nacional para facilitar una eventual celebración popular junto al plantel, el Gobierno debió modificar esa planificación a partir de la postura adoptada por los propios futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

La decisión surgió a partir de la voluntad del plantel

Desde el Gobierno señalaron que la determinación sobre la ausencia de festejos responde al mensaje transmitido por los integrantes de la Selección. "La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración, según trasladaron", indicó una fuente oficial consultada por la Agencia Noticias Argentinas.

Ese escenario también quedó reflejado en la decisión del capitán Lionel Messi, quien optó por viajar directamente hacia Miami, sin realizar una escala previa en la Argentina.

La misma situación se presenta con otros integrantes del plantel, que emprendieron viaje hacia sus respectivos clubes o hacia los destinos donde iniciarán su período de descanso.

De esta manera, el regreso de la delegación será reducido y no contará con la totalidad de los futbolistas que disputaron la Copa del Mundo.

La coordinación entre el Gobierno y la AFA

En la Casa Rosada explicaron que el vínculo institucional con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se mantiene a través de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.

Según indicaron las fuentes oficiales, la interlocución se realiza mediante un integrante del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuya identidad se mantiene en estricta reserva. Ese canal de comunicación permitió conocer la postura del plantel y adecuar la organización prevista para la llegada de la delegación.

Hasta el momento, el Gobierno mantiene suspendida la posibilidad de decretar el feriado nacional anunciado previamente.

Aunque algunas fuentes señalaron que existían mínimas expectativas de esperar la llegada del vuelo prevista para las 19 antes de adoptar una definición definitiva, dentro del Ejecutivo consideran poco viable trasladar cualquier tipo de celebración al martes.

La recepción protocolar en Ezeiza

Mientras se descartaban los festejos, el Gobierno avanzó con la organización de una recepción institucional en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El operativo es coordinado por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, junto con las autoridades de Aerolíneas Argentinas.

Como parte del recibimiento, está prevista la presencia de una guardia de Granaderos, que escoltará el descenso de los campeones del mundo de 2022 y subcampeones del Mundial 2026.

Fuentes oficiales explicaron que, una vez concluido el acto protocolar, la delegación probablemente continúe viaje hacia el predio de la AFA, donde cenaría antes de dar por finalizada la actividad.

"Probablemente vayan al predio de AFA, cenen y desarticulen", indicó un funcionario consultado.

El Gobierno ordena la comunicación oficial

En paralelo a la organización del operativo, el Ejecutivo trabaja en la elaboración de un comunicado destinado a informar oficialmente las decisiones adoptadas. Las autoridades señalaron que la prioridad consiste en ordenar la comunicación tanto hacia la sociedad como dentro de la propia administración nacional.

En ese sentido, el objetivo es aclarar especialmente la situación vinculada al feriado nacional que había sido anunciado con anterioridad y que, según las fuentes consultadas, finalmente no tendría lugar.

Una vez emitida esa comunicación, el Gobierno prevé retomar su agenda habitual de actividades.

Seguridad reforzada en la Casa Rosada

Durante la mañana de este lunes, la Casa Rosada amaneció con un importante dispositivo de seguridad. El edificio permanecía vallado y con restricciones en el tránsito de los accesos cercanos.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires informaron que esos cortes se mantendrían hasta el mediodía, mientras se desarrollaba una reunión de coordinación con autoridades nacionales.

El operativo forma parte de las medidas preventivas implementadas en el marco del regreso de la delegación argentina.

Sin presencia del Poder Ejecutivo

Otro de los aspectos confirmados por el Gobierno es que ningún integrante del Poder Ejecutivo participará de la recepción en Ezeiza. Según indicaron fuentes de Balcarce 50 a Infobae, la decisión responde a la intención de evitar cualquier interpretación política del recibimiento.

"No va a haber nadie del Ejecutivo porque la idea del Presidente siempre fue no politizar", señalaron las fuentes.

En consecuencia, la recepción estará a cargo exclusivamente de representantes de Aerolíneas Argentinas, del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, y de la guardia de Granaderos.

La ausencia del presidente Javier Milei y del resto de las autoridades nacionales busca mantener un perfil estrictamente institucional durante el regreso del plantel.