Scioli fue redesignado como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes

El Gobierno nacional oficializó este lunes la redesignación de Daniel Scioli como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, dependencia que forma parte de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida fue comunicada a través del Decreto 606/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde además se dejó establecido que el funcionario continuará desempeñando el cargo con carácter "ad honorem".

La disposición establece que la redesignación tiene vigencia a partir del 8 de julio de 2026, fecha desde la cual Scioli continuará al frente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes bajo la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La decisión quedó plasmada en el decreto difundido oficialmente este lunes, mediante el cual el Poder Ejecutivo formalizó la continuidad del funcionario en ese cargo.

El texto del Decreto 606/2026

El documento oficial precisa expresamente los términos de la designación y determina el carácter con el que continuará desempeñando sus funciones.

En ese sentido, el decreto establece: "Desígnase con carácter 'ad honorem', a partir del 8 de julio de 2026, en el cargo de Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al licenciado Daniel Osvaldo Scioli".

De esta manera, la normativa ratifica la continuidad de Scioli en la conducción de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y confirma que sus funciones seguirán siendo ejercidas bajo la modalidad "ad honorem", tal como se indica en el propio texto oficial.

Decreto firmado por Milei y Santilli

El Decreto 606/2026 lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, según se informó en el Boletín Oficial y de acuerdo con el texto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La publicación oficial constituye el instrumento mediante el cual el Poder Ejecutivo formalizó la redesignación del funcionario y estableció la fecha de entrada en vigencia de la medida.

También fue designado el titular de la Unidad de Gabinete

La jornada también incluyó la publicación del Decreto 607/2026, mediante el cual se informó una nueva designación dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

A través de esa norma, el Gobierno designó al abogado Ezequiel Galli en el cargo de Titular de la Unidad de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El decreto establece que esa designación también rige a partir del 8 de julio de 2026, la misma fecha fijada para la redesignación de Daniel Scioli como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.