Jalil sobre el arranque de Medicina: "La universidad pública dinamiza la economía y el conocimiento"

La provincia de Catamarca vivió este lunes por la tarde una jornada de fuerte valor institucional con el acto de lanzamiento oficial y la clase inaugural de la carrera de Medicina, que dependerá de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca.

La puesta en marcha de esta propuesta académica fue presentada como un hecho histórico para el sistema educativo y sanitario provincial, al concretar una carrera largamente esperada y con impacto directo sobre la formación de recursos humanos en salud.

El acto se desarrolló en el aula Magna de la casa de altos estudios y reunió a autoridades universitarias, provinciales y sanitarias en una escena que reflejó la magnitud del acontecimiento. Acompañaron al mandatario el rector de la UNCA, Oscar Arellano; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Cristina Arreguez; el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani; la ministra de Salud, Johana Carrizo; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, entre otras autoridades.

Un acuerdo estratégico entre la UNCA y la UNT

En el marco del acto se concretó la firma de un acta acuerdo de cooperación académico-científica entre la UNCA y la UNT, a través de sus respectivas carreras de Medicina.

El convenio tiene como eje fortalecer la formación profesional, promover el intercambio de conocimientos, impulsar el desarrollo conjunto de iniciativas académicas y consolidar la cooperación científica entre ambas instituciones. La articulación entre las dos universidades aparece como una herramienta clave para sostener la calidad académica de la nueva carrera y potenciar el desarrollo de proyectos conjuntos en un área estratégica para la región.

La presencia de la UNT en esta instancia refuerza el valor regional de la iniciativa y proyecta una red de colaboración entre casas de estudio del norte argentino.

El valor de la educación pública

Durante su intervención, el gobernador Raúl Jalil puso el foco en la importancia de esta nueva oportunidad de formación dentro de la provincia y llamó a valorar el acceso a la educación pública, especialmente tratándose de una carrera con altos costos de formación.

El mandatario subrayó: "Es importante que valoren el esfuerzo del Estado para que puedan estudiar aquí. Esto mejora la calidad de vida de todo el norte argentino".

La definición vinculó la apertura de Medicina no solo con la formación individual de futuros profesionales, sino con un impacto territorial más amplio sobre la región. La posibilidad de cursar esta carrera en Catamarca evita traslados, reduce barreras económicas y amplía el acceso a estudios superiores en una disciplina clave para el sistema sanitario.

La universidad como motor económico y del conocimiento

Uno de los conceptos centrales del discurso oficial estuvo vinculado al papel estructural de la universidad pública. Jalil sostuvo que "la universidad pública es dinamizadora de la economía y del conocimiento", y ratificó el acompañamiento del Ejecutivo provincial a todos los proyectos vinculados con el fortalecimiento universitario.

La frase resume la mirada estratégica sobre la expansión de la oferta académica: la universidad no solo forma profesionales, sino que también genera movimiento económico, desarrollo científico y capacidad de innovación. En ese sentido, el Gobernador aseguró: "Vamos a seguir acompañando todos los proyectos que tengan que ver con la universidad pública", reafirmando una línea de apoyo institucional al crecimiento del sistema superior.

Una carrera anhelada y de impacto provincial

La apertura de la carrera de Medicina en la UNCA representa un avance significativo en la ampliación de la oferta académica de la provincia. Se trata de una propuesta anhelada desde hace varios años, especialmente por su potencial para fortalecer la formación de profesionales de la salud y atender necesidades estructurales del sistema sanitario local.

El lanzamiento formal y la primera clase marcan así el inicio de una etapa con proyección de largo plazo, donde educación superior, salud pública y desarrollo regional aparecen estrechamente vinculados.

Con este paso, Catamarca incorpora una herramienta de alto valor estratégico para su futuro: una carrera que no solo amplía derechos educativos, sino que también proyecta un impacto concreto en la calidad del sistema de salud y en la generación de conocimiento para toda la región norte del país.