Jalil en Tinogasta: inaugurará una escuela y recorrerá el camino Chuquisaca-El Peñón

El gobernador Raúl Jalil encabezará este viernes y sábado una intensa agenda de trabajo en el departamento Tinogasta, con actividades que ponen el eje en infraestructura, educación y desarrollo regional.

La hoja de ruta del mandatario fue confirmada tras una reunión realizada en dependencias de Vialidad Provincial, encuentro en el que también participaron el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; y el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo. El esquema de actividades prevé dos jornadas de fuerte impronta territorial, con recorridas, inauguraciones y análisis de proyectos estratégicos para el oeste provincial.

Nueva Escuela Técnica de Tinogasta

El primer punto destacado de la agenda tendrá lugar el viernes por la mañana, cuando el gobernador inaugure el nuevo edificio de la Escuela Técnica de Tinogasta. La obra fue definida como clave para fortalecer la formación profesional del departamento, en un contexto donde la infraestructura educativa aparece como una herramienta central para ampliar oportunidades y consolidar perfiles técnicos vinculados al desarrollo local.

La apertura formal del nuevo edificio representa uno de los hitos más importantes de la visita, al tratarse de una inversión orientada específicamente a potenciar la educación técnica y la capacitación profesional.

Fiambalá: asfaltado y análisis del bypass

La actividad oficial continuará el viernes por la tarde en Fiambalá, donde el mandatario provincial recorrerá obras de asfaltado en ejecución. La visita incluirá además reuniones de trabajo para avanzar en el análisis del proyecto de bypass, una iniciativa orientada a mejorar la circulación en esa localidad.

Este tramo de la agenda combina la supervisión de obras actualmente en marcha con el estudio de nuevas intervenciones viales, en una localidad que ocupa un lugar estratégico dentro del desarrollo del oeste catamarqueño.

El proyecto de bypass aparece así como una herramienta destinada a optimizar el tránsito y ordenar la movilidad, en línea con las transformaciones de infraestructura que se analizan para Fiambalá.

Nuevo corredor Chuquisaca-El Peñón

La actividad continuará el sábado, con una de las obras consideradas más estratégicas de toda la agenda: la recorrida por la apertura de un nuevo camino ejecutado por Vialidad Provincial, que unirá Chuquisaca con El Peñón.

Se trata de un corredor vial de fuerte proyección regional, que fue señalado como clave para la integración territorial. La importancia de esta obra radica en que permitirá una conexión directa entre Fiambalá y Antofagasta de la Sierra, dos puntos de alto valor para la dinámica productiva y turística del oeste provincial.

Integración y el desarrollo

El nuevo camino Chuquisaca-El Peñón es presentado como una infraestructura estratégica no solo por su función vial, sino por su impacto sobre distintos ejes del desarrollo.

Beneficios proyectados del corredor:

Conexión directa entre Fiambalá y Antofagasta de la Sierra

Mayor integración regional

Impulso al desarrollo productivo

Potenciación del crecimiento turístico

Mejora en la conectividad interdepartamental

La apertura de este corredor busca consolidar una red de comunicación más eficiente entre departamentos con fuerte potencial económico y turístico, permitiendo mejorar tiempos de traslado y ampliar la articulación territorial. En particular, el proyecto apunta a potenciar tanto el desarrollo productivo como el crecimiento turístico en Tinogasta y Antofagasta de la Sierra, dos regiones que comparten un importante valor estratégico dentro del mapa provincial.