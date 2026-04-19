Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos

El presidente de la Nación, Javier Milei, arribó este domingo 19 de abril a Israel, dando inicio a una visita oficial que marca su tercera presencia en ese país de Medio Oriente desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo. La llegada del mandatario se inscribe en una agenda cargada de actividades políticas, institucionales y simbólicas.

La primera acción de Milei en suelo israelí fue su paso por el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más emblemáticos del país. Allí, el jefe de Estado realizó su primera actividad oficial, en un gesto de fuerte contenido simbólico en el marco de su visita.

Participación en actos y reconocimiento

El cronograma del mandatario argentino incluye su participación en los actos por el Día de la Independencia israelí, una instancia de relevancia en la agenda local. En ese contexto, Milei también recibirá un reconocimiento por su respaldo durante el conflicto en Medio Oriente, lo que constituye uno de los puntos centrales de su estadía.

La presencia del Presidente en estas celebraciones refuerza el vínculo político y diplomático que su gestión ha impulsado con Israel, en un contexto internacional marcado por tensiones en la región.

Una comitiva de alto nivel

El viaje oficial está acompañado por una comitiva integrada por funcionarios clave del Gobierno nacional. La delegación está conformada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Pablo Quirno, a cargo del área de Relaciones Exteriores y Juan Bautista Mahiques, del área de Justicia.

La participación de estos funcionarios refleja la importancia estratégica de la visita y el carácter integral de los temas que se abordarán durante la misma.

Reuniones clave y agenda diplomática

Dentro del cronograma formal, se destacan audiencias privadas de gran relevancia, entre ellas un encuentro con el mandatario israelí Benjamin Netanyahu. Estas reuniones estarán orientadas a profundizar la colaboración mutua entre ambos países y a avanzar en temas sensibles de la agenda bilateral.

Uno de los ejes centrales será el seguimiento del plan impulsado por la gestión de Milei para mudar la sede diplomática argentina a Jerusalén. Esta iniciativa implica la validación oficial de dicha ciudad como la capital del Estado de Israel, un punto de alto impacto político y diplomático.

Un viaje con múltiples dimensiones

La visita de Javier Milei a Israel combina elementos simbólicos, políticos y estratégicos. Desde su paso inicial por el Muro de los Lamentos hasta su participación en actos oficiales y reuniones bilaterales, el mandatario despliega una agenda que busca consolidar la relación entre ambos países.

Entre los aspectos más destacados de la gira se encuentran:

Inicio de su tercera visita oficial a Israel desde su asunción .

. Participación en el Día de la Independencia israelí .

. Recepción de un reconocimiento por su respaldo en el conflicto en Medio Oriente .

. Reunión con Benjamin Netanyahu .

. Seguimiento del plan de traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

En este contexto, la presencia del Presidente argentino en Israel se proyecta como un movimiento de relevancia dentro de su política exterior, con definiciones que impactan tanto en el plano bilateral como en el escenario internacional.