Milei compartirá su primera actividad pública con Adrián Ravier en un evento del liberalismo

El presidente Javier Milei protagonizará este martes una actividad que tendrá una doble relevancia para el Gobierno nacional. Por un lado, se trata de la presentación pública de un libro escrito junto a Adrián Ravier, recientemente designado como nuevo vocero presidencial. Por otro, será la primera vez que ambos compartan un escenario desde que se formalizó el desembarco de Ravier en la estructura comunicacional de la Casa Rosada.

El evento se desarrollará desde las 19:30 y será organizado por la Fundación Faro, una entidad que convocó para la ocasión a diversas figuras vinculadas al pensamiento liberal contemporáneo.

La actividad será transmitida a través de YouTube y no contará con acceso para la prensa. Según se informó, la convocatoria busca generar un espacio de intercambio de ideas económicas y políticas vinculadas a los principios que sustentan la orientación del Gobierno nacional.

La presentación de "La Batalla por la Macroeconomía"

Uno de los momentos centrales de la jornada será la exposición de "La Batalla por la Macroeconomía", obra escrita conjuntamente por Milei y Ravier.

Durante el encuentro, será el propio Ravier quien presente el libro ante los asistentes. La publicación fue concebida para debatir las ideas de los principales pensadores económicos del siglo XX y constituye uno de los ejes temáticos de la actividad. Tras la presentación de la obra, el programa prevé un discurso de cierre a cargo del Presidente, quien será el encargado de concluir la jornada ante los invitados y referentes presentes.

El acto se desarrollará bajo el título "Ideas para una sociedad libre", una denominación que refleja el enfoque ideológico del encuentro y la orientación doctrinaria de los participantes convocados.

Referentes liberales nacionales e internacionales

La actividad organizada por la Fundación Faro reunirá a figuras destacadas del liberalismo tanto de la Argentina como del exterior. Entre los participantes anunciados se encuentra el economista estadounidense David Friedman, hijo de Milton Friedman, una de las referencias más influyentes del pensamiento económico liberal.

También formarán parte de la convocatoria:

Alberto Benegas Lynch (hijo) .

. Agustín Laje .

. Martín Krause.

Además de la presentación del libro, el programa contempla una conversación entre David Friedman y Alberto Benegas Lynch hijo, otro de los momentos destacados del evento.

Según la organización, la intención es reunir a "figuras centrales del pensamiento liberal contemporáneo" y promover un ámbito de discusión sobre las ideas económicas que acompañan el rumbo político y económico de la administración nacional.

La primera aparición pública de Ravier

La actividad tendrá un significado especial porque marcará la primera aparición pública conjunta entre Milei y Adrián Ravier desde que este último asumió formalmente sus nuevas funciones.

Ravier inició oficialmente su gestión el lunes y tendrá como principal responsabilidad reposicionar la comunicación oficial del Gobierno. Su llegada se produce en un contexto de modificaciones dentro de la estrategia comunicacional de la administración nacional y representa uno de los movimientos más importantes en esa área desde el inicio de la gestión.

El nuevo vocero deberá afrontar el desafío de transmitir la agenda gubernamental en un escenario caracterizado por el desgaste que enfrenta el oficialismo y por la existencia de una investigación judicial en curso sobre Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

La actividad de este martes servirá también como una primera muestra pública del rol que ocupará Ravier dentro del esquema político y comunicacional del Gobierno.

Reestructuración en la Secretaría de Comunicación

La llegada de Adrián Ravier tuvo consecuencias inmediatas dentro de la estructura oficial. Como primera derivación de este cambio, Manuel Adorni anunció la salida de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

La decisión fue comunicada públicamente por el jefe de Gabinete, quien expresó: "En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos".

Asimismo, anticipó que próximamente se informará quién ocupará el lugar vacante. Lanari había desembarcado en la Casa Rosada al comienzo de la administración de Milei y se había desempeñado como una de las figuras más cercanas a Adorni durante su etapa al frente de la Secretaría de Comunicación y Medios.

La relación entre ambos se remontaba a varios años atrás, cuando compartían actividades en medios de comunicación. Antes de ingresar a la política, incluso conducían un programa durante los fines de semana en Radio Rivadavia.

Cuando Adorni fue promovido a la Jefatura de Gabinete, Lanari asumió la conducción de la Secretaría, ocupando el lugar que dejaba vacante su antiguo compañero.

Antesala de una gira internacional

El encuentro también se desarrollará en un momento particular de la agenda presidencial. La actividad tendrá lugar apenas un día antes de que Milei emprenda una gira internacional con destino a España.

Durante su estadía en Madrid, el mandatario mantendrá reuniones con empresarios y brindará una conferencia en la Universidad CEU San Pablo.

Además, existe la posibilidad de que reciba una distinción académica en el marco de esa visita. De este modo, la presentación organizada por la Fundación Faro se convertirá en la última actividad pública del Presidente en el país antes de iniciar su viaje al exterior.