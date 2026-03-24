Jornada histórica en Plaza de Mayo: una multitud se congrega a 50 años del golpe de Estado

La Plaza de Mayo, corazón político de la República, ha comenzado a ocuparse paulatinamente en lo que se perfila como una jornada sin precedentes. Al cumplirse el 50° aniversario del inicio del período más sangriento de la historia argentina, la atmósfera está marcada por una mezcla de dolor, recuerdo y una firme exigencia de respuestas. Cuando todavía faltan cuatro horas para el acto central, el espacio físico en la plaza es escaso, mientras una marea humana fluye incesantemente por la Avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur, manifestando su voluntad de decir "presente".

En el centro de esta manifestación callejera, las consignas son claras y resuenan con la fuerza de cinco décadas de búsqueda incansable. Los asistentes portan pancartas y gritan exigencias que el Estado argentino aún adeuda sobre el alcance del plan sistemático de secuestro, tortura, violación y desaparición forzada de personas que comenzó hace exactamente medio siglo. Entre la multitud, se escuchan los reclamos de "¿Dónde están los desaparecidos?", junto al pedido de que "que digan dónde están", la apertura de archivos y el ya emblemático grito de "Nunca más".

Crónica de una plaza que une generaciones

El paisaje sonoro de la jornada es heterogéneo y refleja la diversidad de los convocados. Cerca del mediodía, los parlantes distribuidos en las inmediaciones reproducen la "Marcha Peronista", entonada por algunos sectores mientras otros se concentran en arengas que reivindican la memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos. Los cánticos populares, como "como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar" y el rítmico "el que no salta es militar", se entrelazan con escenas de profunda emotividad familiar. Es común ver a parejas con bebés muy pequeños ingresando junto a primos de desaparecidos, quienes a sus 70 años portan fotos en blanco y negro de sus familiares robados colgadas al cuello.

La composición de la marcha refleja el traspaso de la posta histórica en la lucha por los derechos humanos. Un caso conmovedor es el de Clara, de 43 años, quien asistió junto a su hijo Vicente, de 9 años, y un grupo de padres de una escuela de Caballito. Según relató la madre, fueron los propios niños quienes pidieron participar tras haber conversado sobre la dictadura en clase, llegando incluso a pintar una bandera con el nombre de la institución y confeccionar pañuelos de tela y papel. El ingreso de estos menores a la Plaza, decididos y acompañados, fue recibido con aplausos desde los cuatro costados, reforzando la idea de que la memoria sigue vigente ante la avanzada edad de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Cronograma de movilizaciones y puntos de concentración

El despliegue de las distintas organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos ha sido masivo y coordinado desde distintos puntos de la ciudad. La Cámpora inició una caravana de 16 kilómetros desde la ex-ESMA que, de manera simbólica, incluyó una parada en San José 1111, frente al domicilio donde la ex presidenta Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo una condena, antes de unirse a la columna principal. Por su parte, las centrales obreras como la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores se reunieron al mediodía en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, mientras que la CGT fijó su punto de encuentro en Diagonal Sur y Bolívar a las 14:00.

El arco político también mostró una fuerte presencia territorial en esta jornada histórica. El Frente Renovador se apostó en Avenida de Mayo y Tacuarí, mientras que la UCR convocó a sus militantes a las 13:00 en la intersección de Alsina y Entre Ríos. En paralelo, la Asociación Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento Derecho al Futuro organizaron un acto político en la Casa de las Madres, ubicada en Yrigoyen 1584, para luego movilizarse hacia la plaza. Las agrupaciones de izquierda como el Nuevo MAS, el PTS, el PO, el MST y Política Obrera también establecieron sus epicentros de concentración entre las 14:00 y las 15:00 en puntos neurálgicos como la Avenida 9 de Julio y las Diagonales.

El cierre de una jornada de lucha y compromiso

El momento culminante de esta conmemoración por los 50 años del golpe de Estado está programado para las 16:30 en el escenario central instalado en Plaza de Mayo. Allí se llevará a cabo la lectura del documento oficial elaborado de forma conjunta por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos. Este texto representará la síntesis de los reclamos históricos y la postura unificada frente a un aniversario que, por su magnitud y el contexto político actual, se ha transformado en un hito fundamental de la movilización popular argentina.

La jornada continúa sumando personas que se acercan para retratarse frente a la Pirámide de Mayo, buscando dejar constancia de su participación en este martes que quedará grabado en la historia. La multitud sigue creciendo, reafirmando el compromiso de una sociedad que, a medio siglo de la tragedia, sigue exigiendo saber la verdad sobre el paradero de sus desaparecidos y el acceso total a la información que el Estado aún resguarda.