Juicio por el ARA San Juan: se reanudan las audiencias con foco en pericias clave

Este lunes se reanudan en Río Gallegos las audiencias del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, en lo que constituye una instancia clave dentro de un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades penales por la muerte de sus 44 tripulantes.

El debate se desarrolla en el ámbito del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, donde el caso ingresa en una fase de alta complejidad técnica. En esta etapa, el eje estará puesto en la incorporación de declaraciones técnicas y testimoniales, fundamentales para reconstruir las condiciones en las que el submarino emprendió su última misión y los hechos que derivaron en su hundimiento.

El cronograma previsto establece la presentación de cinco testigos por jornada hasta el jueves, lo que anticipa una dinámica intensiva en la producción de prueba y en el análisis de elementos clave para el avance del proceso.

La composición del tribunal y las partes

El tribunal encargado de llevar adelante esta instancia está integrado por los jueces Mario Gabriel Reynald, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez.

Ellos serán los responsables de conducir esta etapa del juicio, en la que se profundizará el análisis técnico y se evaluarán las responsabilidades de los acusados.

En el banquillo se encuentran cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina, señalados en la causa:

Claudio Villamide , ex comandante de la Fuerza de Submarinos

, ex comandante de la Fuerza de Submarinos Luis Enrique López Mazzeo , titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento

, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento Héctor Aníbal Alonso , jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos

, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones de comunicaciones submarinas

La acusación es sostenida por el Ministerio Público Fiscal, representado por:

Lucas Colla

Julio Zárate

Gastón Franco Pruzan

María Andrea Garmendia Orueta

En tanto, las querellas están a cargo de:

Valeria Carreras

Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos

El objetivo: determinar responsabilidades

El juicio tiene como objetivo central establecer dos aspectos fundamentales. Si el submarino estaba en condiciones de navegar al momento de iniciar su última misión y si existieron incumplimientos u omisiones en la cadena de decisiones que puedan derivar en responsabilidades penales.

En este sentido, la etapa que comienza estará orientada a examinar en profundidad los factores técnicos y operativos que rodearon al ARA San Juan, así como las decisiones adoptadas por la cadena de mando en el período previo y durante la misión.

El análisis técnico, en el centro del debate

Durante esta fase, el foco estará puesto en el funcionamiento del submarino, sus sistemas y los protocolos de navegación. Los expertos convocados deberán aportar elementos que permitan reconstruir tanto el estado de la nave antes de zarpar como los acontecimientos registrados en sus últimas horas.

Entre los principales puntos que comenzarán a analizarse se encuentran:

El estado de navegabilidad del ARA San Juan

del ARA San Juan Las reparaciones realizadas durante la "media vida" , finalizada en 2014

, finalizada en 2014 Los controles previos a cada misión

Las anomalías detectadas en navegaciones anteriores

Asimismo, se evaluará el desempeño de sistemas críticos, en particular la válvula E-19, que ha sido señalada en la investigación como un posible punto de ingreso de agua al sector de baterías.

Un episodio clave en la investigación

De acuerdo con lo que consta en la causa, se encuentra acreditado que ingresó agua de mar en la zona de baterías de proa, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio.

Este episodio fue reportado por el propio comandante del submarino, Pedro Fernández, quien informó que la situación había sido controlada por la tripulación.

La reconstrucción de este hecho y su eventual relación con el desenlace final del ARA San Juan será uno de los ejes centrales del análisis en esta etapa del juicio, en la que los testimonios técnicos y las pericias buscarán aportar claridad sobre lo ocurrido.