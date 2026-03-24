Juicio por el ARA San Juan: el submarino no había realizado ensayos técnicos críticos

El juicio por la tragedia del ARA San Juan, en la que murieron 44 personas, retomó este lunes su curso en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos con la declaración de testigos propuestos por la fiscalía y las partes. En ese marco, surgió un dato que agrega nuevos elementos de preocupación: el submarino no había realizado ensayos técnicos considerados críticos antes de su última misión.

Las audiencias volvieron a poner el foco en las condiciones operativas y técnicas de la nave, a partir de testimonios que aportan detalles sobre pruebas que, según se indicó, no llegaron a concretarse. La información, conocida a través de la Agencia Noticias Argentinas, introduce un aspecto central en el análisis judicial del caso.

Ensayos clave que nunca se realizaron

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Fabián Walter Krawinkel, submarinista que se desempeñó como jefe de Logística y Planificación hasta su retiro en 2019. Durante su exposición ante el tribunal, fue categórico al afirmar que el submarino no había completado pruebas fundamentales.

Entre los ensayos que no se llevaron a cabo, destacó: pruebas de máxima profundidad y pruebas de máxima velocidad.

"Nunca se realizaron las pruebas clave, que son las de máxima profundidad y máxima velocidad", sostuvo Krawinkel frente al tribunal encabezado por el juez.

Según explicó, la imposibilidad de concretar estos ensayos se originó en un inconveniente técnico específico: "un porta fusible que se había fundido". En ese sentido, detalló que en un submarino los incendios suelen tener origen eléctrico, debido a la alta densidad de equipos eléctricos a bordo, lo que agrava la complejidad de cualquier falla.

El contexto técnico de las pruebas pendientes

Las declaraciones de Krawinkel fueron complementadas por el testimonio de Víctor Manuel Pereyra, submarinista y maquinista que fue comandante del ARA San Juan entre 2014 y 2015, período en el que la nave se encontraba en reparación en un taller de Mar del Plata.

Pereyra brindó precisiones sobre la naturaleza de los ensayos omitidos, subrayando su nivel de exigencia y las condiciones necesarias para su ejecución. En ese sentido, explicó que:

Las pruebas de máxima profundidad y velocidad son ensayos exigentes

Solo pueden realizarse una vez aprobadas todas las instancias previas

"La máxima velocidad se ensaya en un área reservada, donde se activa la quinta etapa de marcha. Cuando asumí el cargo, faltaban numerosas pruebas de mar para llegar a esa instancia", recordó ante el tribunal.

Este señalamiento refuerza la idea de que el submarino no había completado el proceso integral de verificación técnica antes de alcanzar condiciones operativas óptimas.

Testimonios atravesados por la tragedia

Más allá de los aspectos técnicos, las audiencias también estuvieron marcadas por el impacto emocional de los testimonios. Pereyra, visiblemente afectado, reconoció el vínculo personal con parte de la tripulación y expresó la incertidumbre que aún rodea el caso.

"No sabemos qué pasó con el ARA San Juan. Fue algo muy duro", afirmó, dejando en evidencia la persistencia de interrogantes a pesar del avance del proceso judicial.

En esa línea, el ex comandante planteó una hipótesis sobre el posible desenlace, al señalar que el submarino podría haber perdido "el control de la profundidad" antes del episodio final. Esta apreciación, aunque no concluyente, aporta una línea de análisis que se suma a los elementos que el tribunal deberá evaluar.

Un proceso judicial que profundiza las dudas

La reanudación de las audiencias en Río Gallegos pone de relieve la complejidad del caso y la importancia de los testimonios técnicos para reconstruir los hechos. La revelación de que no se realizaron ensayos fundamentales introduce un factor que podría resultar determinante en la evaluación de responsabilidades.

Entre los puntos que emergen con mayor fuerza se destacan:

La ausencia de pruebas críticas antes de la operación final

antes de la operación final La existencia de fallas técnicas no resueltas , como el porta fusible fundido

, como el porta fusible fundido La falta de cumplimiento de instancias previas necesarias para ensayos avanzados

Estos elementos configuran un escenario en el que las condiciones del submarino al momento de su última misión quedan bajo un nuevo nivel de escrutinio judicial.