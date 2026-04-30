Juraron Castro y Soria: se marcaron los lineamientos de la fusión de Educación y Trabajo

En un acto realizado en Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil puso en funciones a Verónica Soria como nueva ministra de Educación y Trabajo, en el marco de una reestructuración que redefine el esquema de gestión provincial. La decisión implica la fusión de las áreas de Educación y de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, en una sola cartera, con el objetivo de mejorar la articulación entre la formación académica y las demandas del mundo laboral.

La medida no es menor: se trata de un cambio estructural que busca alinear políticas públicas que históricamente funcionaron de manera separada. Según se desprende de la definición oficial, el propósito central es conectar la educación con las necesidades productivas de la provincia, generando un puente directo entre el sistema educativo y el mercado de trabajo.

Educación y trabajo bajo una misma conducción

Es menester recordar que la decisión de que Educación absorba a Trabajo responde a una lógica estratégica que apunta a integrar dos dimensiones clave del desarrollo: la formación y el empleo. Bajo esta nueva configuración, se busca:

Articular la formación de los jóvenes con las demandas actuales del mercado laboral .

. Responder a las necesidades productivas de la provincia .

. Alinear políticas educativas y de empleo bajo una conducción unificada.

Este enfoque implica un cambio de paradigma en la gestión pública, donde la educación deja de ser un sistema aislado para convertirse en una herramienta directa de inserción laboral y desarrollo económico.

Los ejes de la gestión de Verónica Soria

Tras prestar juramento, la ministra Verónica Soria delineó los principales lineamientos de su gestión, centrando su discurso en la necesidad de fortalecer el vínculo entre educación y empleo. En ese sentido, planteó un objetivo claro: adaptar la formación de los estudiantes a las demandas actuales y futuras del mercado laboral.

Durante su intervención, la funcionaria subrayó que su gestión buscará consolidar lo que ya está funcionando, sin dejar de lado la revisión de aquellas áreas que aún no alcanzan los resultados esperados. En sus palabras, destacó:

" Vamos a fortalecer lo que funciona bien y trabajar sobre lo que todavía no da los resultados esperados ".

". La importancia de acompañar a los docentes con herramientas y recursos.

Este enfoque combina continuidad y ajuste, con una mirada puesta en la mejora del sistema educativo en función de su impacto real en la empleabilidad.

Uno de los aspectos centrales del planteo de Soria es la dimensión territorial del desarrollo educativo. La ministra remarcó que uno de los objetivos estratégicos de su gestión será evitar la migración de los jóvenes en busca de oportunidades, promoviendo condiciones para que puedan formarse y trabajar en sus lugares de origen.

En ese marco, sostuvo: Buscamos que el desarrollo educativo genere arraigo en cada comunidad". La idea de arraigo aparece así como un eje transversal que conecta educación, empleo y desarrollo local, en una provincia donde las oportunidades suelen concentrarse en determinados centros urbanos.

Becas y educación superior

Como parte de esta estrategia, la ministra anunció la implementación de un programa de becas universitarias en articulación con la Universidad Siglo XXI, bajo modalidad virtual. Esta iniciativa está especialmente orientada a estudiantes del interior y busca ampliar el acceso a la educación superior.

Los principales aspectos de esta propuesta incluyen:

Modalidad virtual , que permite superar barreras geográficas.

, que permite superar barreras geográficas. Orientación hacia carreras con salida laboral , en línea con las demandas del mercado.

, en línea con las demandas del mercado. Enfoque en estudiantes del interior, promoviendo la equidad territorial.

Esta política se inscribe dentro del objetivo más amplio de democratizar el acceso a la educación y vincularlo directamente con oportunidades concretas de empleo.

Renovación en Desarrollo Productivo

En paralelo a la designación de Soria, el gobernador también tomó juramento a Luis Castro como nuevo ministro de Desarrollo Productivo. Castro se desempeñaba previamente como secretario de Ciencia y Tecnología, y su llegada representa una renovación en un área considerada estratégica para la economía provincial.

El nombramiento implica un recambio en una cartera clave, con impacto directo en la generación de actividad económica, la promoción de inversiones y el fortalecimiento del entramado productivo.