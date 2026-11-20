El diputado nacional Máximo Kirchner planteó la necesidad de revisar y auditar los beneficios concedidos a las empresas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y lanzó una advertencia frente a las resistencias que, según señaló, encontró incluso dentro del peronismo. Durante su intervención, el dirigente cuestionó las reacciones que generó su propuesta y sostuvo que la discusión sobre los incentivos destinados a las grandes inversiones debe formar parte del debate político.

"Llama la atención la reacción cuando pregunté ¿por qué no auditamos el RIGI? La reacción de algunos en el peronismo fue decir que eso pone en riesgo la Argentina", expresó. De esa manera, puso el foco en las diferencias internas que surgieron alrededor de la posibilidad de examinar los beneficios otorgados bajo ese régimen y cuestionó que la iniciativa fuera interpretada como un riesgo para el país.

El planteo estuvo acompañado por una definición sobre el tono que, a su entender, debe asumir la confrontación política frente a las cuestiones que considera centrales. Ante quienes le reprochan que vuelve a generar conflictos o que eleva el nivel de la discusión, Máximo Kirchner respondió con una frase contundente: "Y algunos dicen 'ahí estás otra vez armando quilombo'. Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más".

La advertencia sintetizó el eje de su intervención: la decisión de impulsar una discusión sobre el RIGI, aun frente a las diferencias que esa postura pueda provocar dentro de su propio espacio político. Para el diputado, la revisión de los beneficios concedidos a las grandes inversiones debe incorporarse a una discusión más amplia sobre el rumbo económico y la recuperación de la soberanía económica.

Un llamado a construir un espacio opositor

Las declaraciones se produjeron durante la presentación de Porvenir, realizada en el centro cultural C, donde también estuvo presente la camporista Daniela Vilar. En ese ámbito, Máximo Kirchner convocó a conformar un espacio político opositor que coloque en el centro de su propuesta la recuperación de la soberanía económica.

Su intervención reunió críticas al modelo económico vigente, cuestionamientos a las posiciones que existen dentro del peronismo frente al RIGI y un fuerte respaldo a su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los distintos temas aparecieron vinculados por una misma preocupación expresada por el dirigente: la situación del país y la necesidad de discutir una alternativa política.

La propuesta de auditar el régimen de incentivos fue uno de los puntos que expuso con mayor énfasis. El diputado no se limitó a plantear una revisión administrativa de los beneficios, sino que también cuestionó la reacción que atribuyó a algunos sectores del peronismo cuando introdujo esa posibilidad. Según relató, la objeción estuvo relacionada con el supuesto riesgo que la auditoría podría representar para la Argentina.

En ese marco, insistió en que no está dispuesto a abandonar la discusión por las críticas que pueda recibir. Su advertencia sobre la necesidad de generar todo el conflicto que considere necesario quedó ligada a su afirmación de que la sociedad argentina no puede soportar una nueva frustración.

"Este modelo económico está agotado, está muerto"

Otro de los tramos centrales del discurso estuvo dedicado al diagnóstico de la situación económica. Máximo Kirchner cuestionó directamente el esquema vigente y consideró que llegó a un límite. Además, sostuvo que su continuidad depende del respaldo externo, al mencionar el papel de Estados Unidos.

"Nuestro país está mal, este modelo económico está agotado está muerto y solo se sostiene desde Estados Unidos como pasó el año pasado que tuvo que venir el secretario del Tesoro de Estados Unidos a ponerla", afirmó.

Con esa declaración, el diputado vinculó la situación económica argentina con la intervención que atribuyó al respaldo estadounidense y utilizó ese episodio como parte de su cuestionamiento al funcionamiento del modelo. Su diagnóstico estuvo acompañado por una expresión de reconocimiento sobre la gravedad del escenario que describía.

"Hay que asumir que esto fracasó de la peor manera y lo digo con dolor", agregó.

La frase sintetizó su evaluación sobre el rumbo económico y reforzó el planteo de que, desde su perspectiva, resulta necesario discutir una alternativa. En ese sentido, la convocatoria a construir un espacio opositor y la propuesta de recuperar la soberanía económica quedaron presentadas como parte de una misma orientación política.

La defensa de Cristina

La situación de Cristina Fernández de Kirchner ocupó otro lugar destacado en la exposición. Máximo Kirchner defendió a la expresidenta y sostuvo que las dificultades del país no podrán superarse si no se discuten seriamente los problemas existentes, especialmente cuando, según su planteo, se persigue y encarcela a quienes piensan diferente.

"Es doloroso y va a costar mucho salir sino discutimos en serio los problemas que tenemos más cuando se persigue y se encarcela al que piensa diferente como es el caso de Cristina", manifestó.

El diputado relacionó la situación de su madre con la necesidad de representación que, según interpretó, existe en una parte de la sociedad argentina. En su análisis, la expresidenta continúa siendo una figura en la que determinados sectores buscan encontrar representación y amparo, pese a que permanece privada de su libertad.

"Lo que está sucediendo es que hay un grito de la sociedad argentina que está buscando representación y amparo. Está buscando representación y amparo y es algo que nos debe interpelar a todos los que podemos todavía estar caminando afuera y proponiendo cosas", sostuvo.

A partir de esa interpretación, planteó que el desafío para los dirigentes que continúan en libertad y pueden participar de la actividad política consiste en comprender a esa sociedad y reconocer qué busca expresar a través de la figura de Cristina Kirchner.

"La verdadera casta está fuera libre"

En el tramo final de su reflexión sobre la expresidenta, Máximo Kirchner volvió a cuestionar su situación y contrapuso la condición de Cristina Fernández de Kirchner con la de otros sectores políticos a los que responsabilizó por la situación nacional.

"El desafío que tenemos por delante es entender esa sociedad que ve en la figura de ella, una de las pocas dirigentes aparte que no tiene nada que ver con esta realidad porque la tienen presa hace un año y medio. Y mientras ella está presa, la verdadera casta está fuera libre y de joda entregando el país", afirmó.

De ese modo, el dirigente sostuvo que la identificación de una parte de la ciudadanía con Cristina Kirchner debe ser considerada por quienes buscan construir una propuesta política. Su discurso combinó la defensa de la exmandataria con una crítica a quienes, desde su perspectiva, permanecen en libertad mientras llevan adelante decisiones que considera perjudiciales para el país.

La presentación de Porvenir quedó atravesada así por tres ejes principales: la revisión de los beneficios del RIGI, el cuestionamiento al modelo económico y la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Máximo Kirchner vinculó esas cuestiones con la convocatoria a construir una oposición que tenga como prioridad la recuperación de la soberanía económica y que, según expresó, sea capaz de interpretar la demanda de representación y amparo que observa en la sociedad argentina.