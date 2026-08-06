Karina Milei encabezará la organización de la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional pondrá en marcha la próxima semana el proceso de organización de la visita del papa León XIV a la Argentina mediante una reunión interministerial convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El encuentro marcará el inicio de la coordinación formal del operativo que demandará la llegada del Pontífice al país y reunirá a las distintas áreas nacionales que tendrán participación en la planificación de la agenda oficial, la logística, la seguridad, el protocolo y el resto de los aspectos vinculados con el desarrollo de la visita.

Una vez concretada esa primera instancia de trabajo, el Ejecutivo avanzará con las gestiones junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, las tres jurisdicciones incluidas en el recorrido confirmado por el Vaticano.

Según señalaron fuentes vinculadas con la organización a TN, todavía no está definida la nómina de funcionarios que participarán de la mesa de coordinación. Asimismo, desde la Casa Rosada tampoco se confirmó si el esquema contemplará una reunión de gabinete ampliado encabezada por el presidente Javier Milei, modalidad utilizada en otras visitas internacionales.

El Vaticano confirmó las fechas del viaje

La convocatoria impulsada por la Secretaría General se realizará luego de que el Vaticano confirmara oficialmente que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La gira comprenderá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, convirtiéndose en la primera visita papal al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

El canciller Pablo Quirno informó que la mesa organizadora dependerá de la Secretaría General de la Presidencia y adelantó que el Poder Ejecutivo emitirá un decreto para declarar la visita apostólica de interés nacional.

El funcionario también precisó que el programa detallado será difundido más adelante por la Santa Sede, una vez concluidas las negociaciones vinculadas con cada una de las actividades previstas durante la permanencia del Pontífice en el país.

Una mesa para coordinar agenda, logística y seguridad

La instancia interministerial tendrá como objetivo central organizar todos los aspectos operativos relacionados con la visita papal. Entre los temas que deberá abordar figuran la agenda oficial, el protocolo, la seguridad, el transporte, la cobertura de prensa y toda la logística necesaria para el desarrollo de las distintas actividades.

De acuerdo con la información difundida, entre las áreas nacionales que tendrán participación aparecen la Cancillería, la Secretaría de Culto y el Ministerio de Seguridad, aunque desde el Gobierno aclararon que la integración definitiva de la mesa todavía no fue definida.

En Balcarce 50 también analizan incorporar al Ministerio de Defensa y a los organismos responsables del tránsito aéreo, los pasos migratorios, la atención sanitaria y la gestión de emergencias.

El alcance del operativo dependerá de los lugares finalmente incluidos en el itinerario y de la cantidad de asistentes prevista para cada una de las ceremonias.

El operativo de seguridad

La coordinación de la seguridad estará a cargo del ministerio que conduce Alejandra Monteoliva. Según lo previsto, el dispositivo funcionará mediante un comando unificado, con responsabilidad general del Gobierno nacional, que solicitará la colaboración de las fuerzas federales y provinciales que actúan en las tres jurisdicciones comprendidas en el recorrido.

Desde el oficialismo señalaron además que una avanzada del Vaticano ya mantuvo intercambios técnicos con las autoridades argentinas.

Ese trabajo preliminar permitió analizar posibles escenarios y requerimientos generales para la visita, aunque el diseño definitivo del operativo dependerá de la confirmación que la Santa Sede realice sobre los horarios, los traslados y las actividades públicas que integrarán el cronograma.

La Ciudad de Buenos Aires espera la convocatoria

Mientras avanza la preparación desde la Casa Rosada, la Ciudad de Buenos Aires mantiene contactos con las autoridades eclesiásticas y con el área de Culto del Gobierno nacional.

Sin embargo, hasta el momento todavía no fue conformada una mesa específica de coordinación entre la administración porteña y el Ejecutivo nacional. El artículo recuerda que, a fines de marzo, el jefe de Gobierno Jorge Macri envió una invitación al Papa para visitar la capital argentina.

La invitación fue entregada en el Vaticano por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo. En la administración porteña esperan que la confirmación definitiva de las fechas dé lugar a una instancia conjunta de trabajo para organizar las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las responsabilidades que deberá asumir el gobierno porteño figuran los cortes de tránsito, la seguridad urbana, el transporte público, la atención sanitaria y el ordenamiento de las concentraciones de fieles.

La Provincia y Córdoba aguardan precisiones

La provincia de Buenos Aires también permanece a la espera de mayores definiciones por parte del Gobierno nacional. Fuentes bonaerenses señalaron que todavía no existe una mesa formal de coordinación con la Nación y remarcaron que las comunicaciones oficiales sobre las fechas y las ciudades incluidas en el recorrido fueron difundidas recién este miércoles.

Desde La Plata indicaron que el gobernador Axel Kicillof se encuentra a disposición para colaborar con la organización y destacaron su vínculo con las autoridades de la Iglesia argentina. En territorio bonaerense, la principal intervención estará relacionada con la posible actividad prevista en la Basílica de Luján y con los accesos terrestres que utilizarán tanto las delegaciones oficiales como los fieles.

En tanto, Córdoba también deberá incorporarse al esquema organizativo al tratarse de la tercera escala confirmada de la gira. Hasta el momento no se difundieron contactos formales ni detalles acerca de los lugares que recorrerá el Papa en esa provincia.

Pablo Quirno explicó que Córdoba fue seleccionada por el peso de su comunidad católica y por su ubicación central, lo que facilita la llegada de asistentes provenientes de distintos puntos del país.

La reunión entre Milei y León XIV

Durante su permanencia en la Argentina, Javier Milei mantendrá una reunión con el Papa León XIV.

Desde el entorno del Presidente indicaron que ese encuentro integrará la agenda institucional de la visita, aunque aclararon que el viaje tendrá un carácter pastoral.

Asimismo, remarcaron que la coordinación entre el Gobierno nacional y las provincias no estará condicionada por las diferencias políticas existentes entre las distintas administraciones.