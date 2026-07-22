La Vicegobernación ofrecerá una capacitación gratuita sobre gestión institucional

La Vicegobernación y la Cámara de Senadores de la Provincia llevarán adelante este jueves 23 de julio una capacitación gratuita denominada "Comunicación en Acción: Gestión de la Comunicación Institucional".

La actividad comenzará a las 17:00 horas y tendrá como escenario el Recinto de Sesiones "Fray Mamerto Esquiú" de la Legislatura Provincial.

La propuesta está dirigida a una amplia comunidad de participantes. La invitación alcanza a profesionales, equipos de trabajo, estudiantes y público en general interesados en la comunicación institucional y en las nuevas dinámicas que atraviesan el espacio público.

La inscripción será libre y gratuita, y se realizará de manera presencial antes del inicio del encuentro. La capacitación fue concebida como un espacio de formación y debate profesional, con el objetivo de brindar herramientas y estrategias prácticas orientadas a optimizar la labor informativa, dotar de valor a la gestión pública y potenciar el alcance del mensaje institucional.

Herramientas para los nuevos escenarios digitales

La jornada se desarrollará en un contexto marcado por los nuevos escenarios y las dinámicas digitales del espacio público. En ese marco, la propuesta apunta a ofrecer herramientas que permitan analizar los desafíos actuales de la comunicación institucional y fortalecer las estrategias para transmitir información.

El encuentro está destinado tanto a personas que se desempeñan en el ámbito de la comunicación y el periodismo como a emprendedores, artistas, músicas y músicos.

La diversidad del público al que se dirige la capacitación busca ampliar el intercambio de experiencias y perspectivas sobre la forma en que se construyen y transmiten los mensajes en la actualidad.

Entre los objetivos de la jornada se encuentran:

Optimizar la labor informativa.

Brindar herramientas y estrategias prácticas.

Dotar de valor a la gestión pública.

Potenciar el alcance del mensaje institucional.

Abordar los desafíos del ecosistema comunicacional contemporáneo.

Desarrollar narrativas institucionales eficientes.

Consolidar canales transparentes y directos de diálogo con la comunidad.

Llos desafíos actuales

Durante el encuentro, el equipo de comunicación del Senado abordará, desde cada especialista y área de trabajo, los principales desafíos que presenta el ecosistema comunicacional contemporáneo.

La propuesta contempla el análisis del desarrollo de narrativas institucionales eficientes y la importancia de consolidar canales de comunicación transparentes y directos con la comunidad.

La capacitación buscará así vincular la formación profesional con las necesidades concretas de la comunicación institucional, poniendo el foco en las herramientas y estrategias que pueden contribuir a mejorar la labor informativa.

La actividad se plantea como un espacio de formación y debate, en el que los participantes podrán acercarse a diferentes experiencias y miradas vinculadas con la comunicación, la producción de contenidos y la construcción de mensajes institucionales.

Los encargados

La charla es organizada desde la Subsecretaría de Coordinación y Técnica, conducida por el Lic. Julio Macedo. El encuentro contará con la participación de especialistas vinculados con diferentes áreas de la comunicación, la producción audiovisual, la cultura y la gestión institucional.

Las disertaciones estarán a cargo de:

Marcos Córdoba , director de Comunicación Institucional de la Vicegobernación.

, director de Comunicación Institucional de la Vicegobernación. David Moya , fotógrafo y filmmaker.

, fotógrafo y filmmaker. Agustín Isasmendi, reconocido artista y coordinador del área de Cultura y Turismo de la Vicegobernación.

La moderación estará a cargo del comunicador Juan Martín Angera. La diversidad de perfiles permitirá abordar la comunicación institucional desde distintas perspectivas y áreas de trabajo, incorporando experiencias vinculadas con la producción de mensajes, la imagen, el arte, la cultura y la gestión.

La experiencia internacional de Erik Sasi Subia

La capacitación contará además con la presencia de un disertante invitado: el magíster en publicidad ecuatoriano Erik Sasi Subia. Su participación permitirá sumar a la jornada la experiencia desarrollada a lo largo de su trayectoria en el trabajo para importantes instituciones y empresas.

La presencia del especialista invitado se incorpora a una propuesta que busca reunir distintas experiencias profesionales y ampliar el abordaje de los desafíos actuales de la comunicación institucional.