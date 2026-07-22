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La Vicegobernación ofrecerá una capacitación gratuita sobre gestión institucional

La propuesta es para profesionales, equipos de trabajo, estudiantes y público en general y es para participar de una jornada gratuita sobre comunicación institucional. El encuentro se realizará este jueves en el Recinto de Sesiones "Fray Mamerto Esquiú" de la Legislatura Provincial.

22 Julio de 2026 12.06

La Vicegobernación y la Cámara de Senadores de la Provincia llevarán adelante este jueves 23 de julio una capacitación gratuita denominada "Comunicación en Acción: Gestión de la Comunicación Institucional".

La actividad comenzará a las 17:00 horas y tendrá como escenario el Recinto de Sesiones "Fray Mamerto Esquiú" de la Legislatura Provincial.

La propuesta está dirigida a una amplia comunidad de participantes. La invitación alcanza a profesionales, equipos de trabajo, estudiantes y público en general interesados en la comunicación institucional y en las nuevas dinámicas que atraviesan el espacio público.

La inscripción será libre y gratuita, y se realizará de manera presencial antes del inicio del encuentro. La capacitación fue concebida como un espacio de formación y debate profesional, con el objetivo de brindar herramientas y estrategias prácticas orientadas a optimizar la labor informativa, dotar de valor a la gestión pública y potenciar el alcance del mensaje institucional.

Herramientas para los nuevos escenarios digitales

La jornada se desarrollará en un contexto marcado por los nuevos escenarios y las dinámicas digitales del espacio público. En ese marco, la propuesta apunta a ofrecer herramientas que permitan analizar los desafíos actuales de la comunicación institucional y fortalecer las estrategias para transmitir información.

El encuentro está destinado tanto a personas que se desempeñan en el ámbito de la comunicación y el periodismo como a emprendedores, artistas, músicas y músicos.

La diversidad del público al que se dirige la capacitación busca ampliar el intercambio de experiencias y perspectivas sobre la forma en que se construyen y transmiten los mensajes en la actualidad.

Entre los objetivos de la jornada se encuentran:

  • Optimizar la labor informativa.
  • Brindar herramientas y estrategias prácticas.
  • Dotar de valor a la gestión pública.
  • Potenciar el alcance del mensaje institucional.
  • Abordar los desafíos del ecosistema comunicacional contemporáneo.
  • Desarrollar narrativas institucionales eficientes.
  • Consolidar canales transparentes y directos de diálogo con la comunidad.

Llos desafíos actuales

Durante el encuentro, el equipo de comunicación del Senado abordará, desde cada especialista y área de trabajo, los principales desafíos que presenta el ecosistema comunicacional contemporáneo.

La propuesta contempla el análisis del desarrollo de narrativas institucionales eficientes y la importancia de consolidar canales de comunicación transparentes y directos con la comunidad.

La capacitación buscará así vincular la formación profesional con las necesidades concretas de la comunicación institucional, poniendo el foco en las herramientas y estrategias que pueden contribuir a mejorar la labor informativa.

La actividad se plantea como un espacio de formación y debate, en el que los participantes podrán acercarse a diferentes experiencias y miradas vinculadas con la comunicación, la producción de contenidos y la construcción de mensajes institucionales.

Los encargados

La charla es organizada desde la Subsecretaría de Coordinación y Técnica, conducida por el Lic. Julio Macedo. El encuentro contará con la participación de especialistas vinculados con diferentes áreas de la comunicación, la producción audiovisual, la cultura y la gestión institucional.

Las disertaciones estarán a cargo de:

  • Marcos Córdoba, director de Comunicación Institucional de la Vicegobernación.
  • David Moya, fotógrafo y filmmaker.
  • Agustín Isasmendi, reconocido artista y coordinador del área de Cultura y Turismo de la Vicegobernación.

La moderación estará a cargo del comunicador Juan Martín Angera. La diversidad de perfiles permitirá abordar la comunicación institucional desde distintas perspectivas y áreas de trabajo, incorporando experiencias vinculadas con la producción de mensajes, la imagen, el arte, la cultura y la gestión.

La experiencia internacional de Erik Sasi Subia

La capacitación contará además con la presencia de un disertante invitado: el magíster en publicidad ecuatoriano Erik Sasi Subia. Su participación permitirá sumar a la jornada la experiencia desarrollada a lo largo de su trayectoria en el trabajo para importantes instituciones y empresas.

La presencia del especialista invitado se incorpora a una propuesta que busca reunir distintas experiencias profesionales y ampliar el abordaje de los desafíos actuales de la comunicación institucional.

 

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Catamaca Comunicación institucional Vicegobernación

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