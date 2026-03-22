La Capital formaliza 173 nuevos pases a planta y supera las 1.300 incorporaciones

La Municipalidad de la Capital formalizó el pase a planta permanente de 173 trabajadores municipales, profundizando una política de regularización del empleo público que, desde el inicio de la gestión del intendente Gustavo Saadi, ya acumula más de 1.300 incorporaciones. La decisión representa un nuevo hito dentro de un proceso que el propio jefe comunal ha definido como un avance sin precedentes en materia de estabilidad laboral para quienes prestan servicio en la ciudad.

Los agentes beneficiados acceden a la estabilidad tras acreditar diez o más años de antigüedad, una condición central dentro del esquema normativo vigente. De este modo, el municipio avanza en la formalización de trabajadores que durante años desempeñaron funciones bajo modalidades contractuales.

Un proceso regulado y con criterios claros

Los pases a planta se enmarcan en lo dispuesto por la Ordenanza N° 8020, sancionada en diciembre de 2021, que estableció un mecanismo transparente y previsible para la incorporación de personal. La normativa apunta a terminar con los ingresos discrecionales que caracterizaban a gestiones anteriores y fija reglas claras para el acceso a la estabilidad laboral.

Entre los puntos centrales del esquema se destacan:

Requisito de antigüedad: diez o más años de servicio en la comuna.

diez o más años de servicio en la comuna. Alcance: agentes beneficiarios y contratados de obra del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante.

agentes beneficiarios y contratados de obra del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante. Procedimiento administrativo: cumplimiento de trámites personales y verificación documental.

En esta etapa, de un total aproximado de 210 trabajadores que cumplían los requisitos, 173 completaron la documentación necesaria, mientras que el resto continúa con los trámites y será incorporado en una siguiente fase.

Contexto económico adverso y decisión política

La formalización de estos pases se produce en un escenario complejo. La gestión municipal avanza en esta política en medio de una caída de la coparticipación federal y en un contexto donde varios municipios del interior catamarqueño enfrentan dificultades para otorgar aumentos salariales.

En ese marco, la administración de Saadi sostiene una estrategia orientada a la formalización del empleo como política de largo plazo, priorizando la estabilidad de los trabajadores municipales por sobre soluciones coyunturales.

Este enfoque también fue reafirmado durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, donde el intendente advirtió sobre un escenario crítico, señalando que la industria enfrenta 10.000 puestos de trabajo en riesgo a raíz de los tarifazos nacionales y calificó como "muy grave" la caída de la coparticipación. A pesar de ello, destacó que el municipio "sigue en obra y sigue invirtiendo en sus trabajadores".

Acuerdo salarial en paralelo

El proceso de formalización se complementa con la reciente firma de un acuerdo salarial con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), alcanzado tras semanas de negociaciones que incluyeron una conciliación obligatoria dictada por la Dirección de Inspección Laboral provincial.

El convenio establece:

Incremento del 15% acumulativo , distribuido en tres cuotas: 5% en abril (sobre haberes de marzo) 5% en junio (sobre haberes de mayo) 5% en agosto (sobre haberes de julio)

, distribuido en tres cuotas: Sumas fijas no remunerativas: $50.000 en marzo $90.000 en abril $100.000 a partir de mayo



Con la aplicación de estos incrementos, se proyecta que:

La categoría más baja alcance en julio un salario de aproximadamente $1.200.000 .

alcance en julio un salario de aproximadamente . La categoría 11 pase de $1.500.000 a $1.800.000.

Además, las partes acordaron retomar las negociaciones en agosto para definir la pauta correspondiente al segundo semestre.

Previsibilidad presupuestaria

La Ordenanza N° 8020 no solo regula el acceso a la planta permanente, sino que también consagra el derecho a la estabilidad laboral previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 14 de la Ordenanza Municipal N° 1368/86.

Desde el municipio remarcan que el sistema implementado respeta los límites presupuestarios, estableciendo un tope para el monto destinado al pago de haberes. Este criterio permite garantizar que las incorporaciones sean sostenibles en el tiempo, evitando que dependan de situaciones excepcionales o decisiones políticas circunstanciales.

En esa línea, la gestión define el proceso como parte de una administración planificada y responsable de los recursos, orientada a reconocer la trayectoria de los trabajadores sin comprometer la estabilidad financiera del municipio.

Próximos pasos en la formalización

La Dirección General de Recursos Humanos notificará en los próximos días a los 173 agentes para completar su registro formal como personal de planta permanente. Este paso administrativo consolidará su nueva condición laboral dentro de la estructura municipal.

El municipio subrayó que el sistema vigente otorga certeza a los trabajadores que cumplen con los requisitos, ya que establece criterios objetivos sobre el momento en que accederán a la estabilidad. En un contexto marcado por tensiones económicas y conflictos salariales en distintos puntos de la provincia, la Capital busca consolidar un modelo basado en la previsibilidad, la formalización y el reconocimiento de la antigüedad en el empleo público.