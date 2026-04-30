La CGT endurece su postura y advierte: "Se pone en riesgo la paz social"

La Confederación General del Trabajo (CGT) difundirá este jueves en la Plaza de Mayo un documento de fuerte contenido crítico hacia la situación actual del país, en el que advierte que "la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino". El texto sostiene además que "el Gobierno, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social".

Bajo el título "El trabajo es con derechos o es esclavo", la central obrera plantea un diagnóstico general en el que vincula las políticas oficiales con un escenario de creciente vulnerabilidad. En ese sentido, afirma que "un gobierno nacional encerrado en sus teorías, que continúa comprometiendo a las generaciones futuras con políticas de ajuste indiscriminadas condena a la sociedad argentina a un presente de vulnerabilidad económica, laboral y social sin precedentes".

El eje laboral y la disputa judicial

Uno de los puntos centrales del documento se enfoca en el plano laboral. La CGT remarca que "hoy se discute judicialmente una ley de reforma laboral promovida por el gobierno nacional, que despoja de derechos colectivos e individuales a trabajadoras y trabajadores". En ese contexto, la organización sindical anticipa su postura frente a este proceso al señalar que "seguirá todas las instancias judiciales para defender los derechos garantizados por la Constitución Nacional".

El texto también subraya el valor histórico de las conquistas laborales al remarcar que "cada derecho laboral costó organización y lucha", estableciendo así una línea argumental que conecta el presente conflicto con procesos históricos de construcción de derechos.

Caída de la actividad

En su análisis de la situación económica, la CGT sostiene que "la actividad económica y el consumo muestran caídas pronunciadas, fundamentalmente las vinculadas a la industria, construcción y comercio". A esta descripción se suma una crítica estructural al modelo vigente, al afirmar que "no hay incentivos orientados al crecimiento de la matriz productiva, que permitan alcanzar la trilogía virtuosa de desarrollo, producción y trabajo".

El documento enfatiza que "sólo se privilegian los beneficios de un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa", en contraposición con los sectores productivos. Asimismo, cuestiona que "a pesar del discurso oficial, la inflación sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios", situación que, según indica, se ve agravada por "los topes a las paritarias", con efecto directo sobre los ingresos de los trabajadores.

Cierre de empresas y desocupación

Uno de los datos más contundentes del documento es la referencia al cierre de empresas. La CGT advierte que existe un "cierre masivo de empresas", precisando que "de diciembre 2023 a marzo 2026 cerraron 24.180 establecimientos, según datos de la Secretaría de Trabajo". Este fenómeno, señala, se da en paralelo con "una escalada creciente del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral".

En este marco, la central obrera vincula la situación con la ausencia de políticas activas, señalando que "la efectiva desaparición de la obra pública, motor de la infraestructura que nuestro país necesita y dinamizadora de la actividad económica, condiciona las oportunidades productivas y limita la integración regional".

Endeudamiento, FMI y modelo económico

El documento también aborda la cuestión del endeudamiento. Según la CGT, "se silencia del debate público los compromisos tomados con el FMI mientras contrae una deuda con diversos organismos y acreedores internacionales", generando un perfil de vencimientos que "el Estado argentino no está en condiciones de pagar".

En relación con el modelo económico, el texto sostiene que "se privilegia el desarrollo de sectores primarios de la economía que, si bien son importantes para la generación de divisas, no compensan el deterioro del empleo y del trabajo de calidad", lo que se refleja en "la fuerte caída de la actividad industrial y del comercio".

A esto se suma un señalamiento sobre el endeudamiento generalizado:

"Seis de cada 10 hogares tienen deudas" .

. Deudas bancarias o informales .

. Morosidad creciente y apremiante.

Crisis en salud y discapacidad

El documento también dedica un apartado a la situación del sistema de salud, al afirmar que "está en emergencia nacional". En ese sentido, menciona el "desfinanciamiento de las obras sociales sindicales" y el "recorte sobre la obra social PAMI de jubilados y pensionados", lo que deriva en "falta de médicos, demoras en turnos, problemas de cobertura en medicamentos y un funcionamiento crítico del sistema, saturando los hospitales públicos".

Asimismo, la CGT denuncia que "se destruyen las prestaciones para las personas con discapacidad", señalando la falta de acceso a condiciones básicas de asistencia y la no aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El texto agrega que "un Estado desertor en materia de salud pública facilita el aumento de las adicciones y la crisis de la salud mental", lo que se manifiesta en "el aumento de las enfermedades psicosociales y de los consumos problemáticos".

La referencia al Papa Francisco

En su tramo final, el documento incorpora una referencia al papa Francisco, quien será homenajeado en la Plaza de Mayo. Allí se plantea la necesidad de "recuperar una cultura del encuentro y del trabajo", retomando una de sus enseñanzas: "Abrirse a soñar cosas grandes, aunque parezcan imposibles. A que el mundo con vos puede ser distinto".

La CGT concluye con una definición de horizonte político y social al señalar que el objetivo es "crear, construir, caminos y herramientas que nos permitan superar todas estas heridas", con la meta de avanzar hacia "un país, socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano".