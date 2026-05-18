La Cybertruck de Tesla sigue con problemas: ahora se le caen las ruedas de manera repentina

La Tesla Cybertruck, uno de los vehículos más promocionados y comentados de los últimos años, vuelve a enfrentar cuestionamientos por problemas de seguridad y fabricación. Esta vez, el foco está puesto en un defecto que podría derivar en una situación extrema para los conductores: el desprendimiento repentino de las ruedas mientras el vehículo está en circulación.

El modelo, impulsado por una fuerte campaña publicitaria encabezada por Elon Musk y presentado como una camioneta "indestructible", había despertado una enorme expectativa desde antes de su lanzamiento. Su diseño futurista, combinado con el discurso de resistencia y capacidad todoterreno, convirtió al Cybertruck en una de las apuestas más ambiciosas de Tesla. Sin embargo, desde que comenzó a circular en las calles, la pick-up eléctrica acumuló una serie de fallos técnicos y revisiones que comenzaron a erosionar la imagen de robustez que la empresa buscó instalar.

El origen del nuevo defecto

La última llamada a revisión involucra específicamente a 173 unidades del Cybertruck con tracción trasera de largo alcance (RWD Long Range). Según la información difundida por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos y distintos reportes técnicos, el problema se origina por la utilización de una grasa incorrecta y por la presencia de tuercas flojas en la zona de las ruedas.

El defecto puede generar consecuencias graves bajo determinadas condiciones de manejo. De acuerdo con el comunicado técnico difundido por Tesla, las "perturbaciones severas del terreno y las curvas" pueden generar tensión en el orificio del rotor de la rueda, provocando grietas progresivas en la pieza. Con el paso del tiempo y el uso continuado del vehículo, esas grietas podrían avanzar hasta causar la separación del espárrago de la rueda respecto del buje.

La situación implica un escenario de alto riesgo para los conductores, ya que una rueda podría desprenderse mientras el vehículo está en movimiento.

Entre los factores señalados por la empresa aparecen:

Uso de una grasa no adecuada para las especificaciones técnicas del sistema.

para las especificaciones técnicas del sistema. Tuercas flojas en el ensamblaje de las ruedas.

en el ensamblaje de las ruedas. Vibraciones generadas por falta de lubricación correcta .

. Grietas en el rotor de freno producto de las tensiones acumuladas.

producto de las tensiones acumuladas. Posible separación de la rueda del buje en condiciones extremas.

Un problema originado en la comunicación interna

Según la información difundida, el origen específico del fallo se relaciona con un problema en la comunicación interna de Tesla durante el proceso de producción. Los ingenieros de la compañía habían detectado que la grasa utilizada inicialmente no era la correcta y procedieron a modificar la especificación técnica correspondiente.

Sin embargo, esa actualización no llegó a tiempo a la línea de ensamblaje. Como consecuencia, las 173 unidades afectadas fueron producidas utilizando el material incorrecto, manteniendo el riesgo asociado al desperfecto.

El episodio volvió a poner bajo análisis los controles internos y los procesos de fabricación de Tesla, especialmente en un modelo que había sido presentado como una referencia en innovación y resistencia estructural.

La respuesta de Tesla ante la falla

Frente a la detección del problema, Tesla comunicó que reemplazará sin costo las piezas comprometidas en los vehículos afectados. La solución incluye la sustitución de buje, motores y tuercas. La empresa aclaró que el llamado a revisión alcanza únicamente a una porción específica de unidades producidas dentro de un lote determinado de piezas. El alcance reducido del recall generó especulaciones vinculadas al volumen de producción del Cybertruck, aunque especialistas relativizaron esa interpretación.

Sean Tucker, editor de Kelley Blue Book, explicó que se trata de "un subconjunto dentro de un subconjunto", descartando que el número limitado de vehículos afectados represente necesariamente una baja fabricación general del modelo.

Tucker también remarcó que los automóviles son máquinas extremadamente complejas y que modificaciones mínimas en el diseño o en los materiales pueden derivar en problemas importantes con el paso del tiempo. En este caso puntual, la grasa incorrecta no lograba reducir la fricción de manera adecuada, favoreciendo el aflojamiento de las tuercas y generando vibraciones que terminaban afectando al rotor de freno.

Un historial marcado por revisiones y fallos

El nuevo inconveniente no constituye un caso aislado para la Cybertruck. Desde su llegada al mercado, la pick-up eléctrica protagonizó múltiples llamados a revisión y distintos problemas mecánicos y estructurales.

Durante su primer año de comercialización, Tesla convocó a propietarios del modelo en al menos cinco oportunidades por diferentes defectos detectados en componentes esenciales del vehículo. Entre los episodios más notorios figura el uso de un pegamento incorrecto en uno de los paneles de acero del vehículo. Ese defecto podía provocar que partes del revestimiento se desprendieran mientras la camioneta estaba en movimiento.

A lo largo de las distintas revisiones también aparecieron problemas relacionados con:

El embellecedor del acelerador , que podía soltarse durante la conducción.

, que podía soltarse durante la conducción. Fallos de software .

. Problemas en los limpiaparabrisas .

. Defectos en la cámara trasera .

. Desprendimiento de componentes estructurales.

La acumulación de inconvenientes técnicos volvió a colocar al Cybertruck bajo el centro del debate público y alimentó las dudas sobre la confiabilidad de un vehículo que había sido presentado como una revolución dentro del segmento de las camionetas eléctricas.

Mientras Tesla avanza con la sustitución de las piezas afectadas, el nuevo episodio representa otro golpe para la imagen del modelo y para la estrategia comercial construida alrededor de la idea de resistencia extrema y durabilidad absoluta.