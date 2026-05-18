Milei, Bullrich y Macri exhiben niveles de apoyo similares y alto rechazo rumbo a 2027

A más de dos años de las elecciones presidenciales de 2027, un relevamiento nacional de la consultora Zuban Córdoba comenzó a trazar el escenario de competitividad dentro del espacio de centroderecha. El estudio, elaborado sobre una muestra de 2.000 casos a nivel país, expone que el presidente Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich y el ex mandatario Mauricio Macri presentan porcentajes de apoyo relativamente similares, aunque también comparten elevados niveles de rechazo.

El trabajo de campo fue realizado entre el 25 de abril y el 1 de mayo y se enfocó en medir lo que los encuestadores denominan "potencial electoral", es decir, el piso y el techo de votos posibles para cada dirigente según las respuestas vinculadas al "voto seguro", el "voto probable" y el rechazo absoluto expresado en la categoría "nunca lo votaría".

Dentro de ese panorama, Milei aparece como el dirigente con mayor núcleo duro de apoyo, aunque también encabeza el nivel de rechazo entre los tres referentes analizados.

Milei lidera en voto seguro

El sondeo señala que el presidente Javier Milei alcanza el porcentaje más alto dentro del segmento de "seguro lo votaría". Allí obtiene un 18,7%, ubicándose por encima de Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Los datos difundidos por la consultora muestran el siguiente escenario en materia de voto seguro:

Javier Milei: 18,7%

Patricia Bullrich: 14,3%

Mauricio Macri: 9,9%

Ese indicador representa el núcleo más firme de respaldo electoral, es decir, aquellos votantes que manifiestan una decisión consolidada de acompañar a cada dirigente en una eventual elección presidencial. La diferencia favorable a Milei en este segmento aparece como uno de los principales datos del estudio, ya que el mandatario mantiene el mayor porcentaje de adhesión plenamente definida dentro del espacio político analizado.

Bullrich se impone en el potencial electoral combinado

Sin embargo, el escenario cambia cuando el relevamiento incorpora también el segmento de quienes respondieron "probablemente lo votaría". En ese caso, Patricia Bullrich pasa al frente en el potencial electoral total. La suma entre voto seguro y voto probable arroja los siguientes resultados:

Patricia Bullrich: 32% 13,3% de voto seguro 18,1% de voto probable

Javier Milei: 31,4% 18,7% de voto seguro 12,7% de voto probable

Mauricio Macri: 30% 9,9% de voto seguro 20,1% de voto probable



El estudio muestra así una fuerte paridad entre los tres dirigentes, con diferencias mínimas dentro del universo de votantes vinculados al espectro de centroderecha.

En el caso de Bullrich, la ventaja se sostiene particularmente en el segmento de electores que expresan predisposición favorable aunque todavía no consolidada. Milei, en cambio, exhibe una estructura de apoyo más intensa en el voto duro, mientras que Macri conserva un porcentaje relevante dentro del voto probable.

Un rechazo cercano al 60%

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo de Zuban Córdoba es el elevado nivel de rechazo que registran los tres dirigentes evaluados. Según el relevamiento, todos quedan ubicados cerca del 60% en la categoría "nunca lo votaría". En ese punto, Javier Milei aparece como el dirigente con mayor rechazo:

Javier Milei: 57,2%

Mauricio Macri: 56,8%

Patricia Bullrich: 56,4%

Aunque las diferencias son reducidas, el dato refleja que los tres referentes concentran niveles de rechazo muy altos dentro del electorado nacional. El estudio interpreta este comportamiento como parte de un escenario de fuerte polarización política, donde las figuras con mayor nivel de conocimiento público también acumulan altos porcentajes de rechazo.

Qué mide el "potencial electoral"

La encuesta explica que el objetivo central del relevamiento es medir el denominado "potencial electoral", una herramienta utilizada para estimar tanto el piso como el techo electoral de cada dirigente.

En términos metodológicos, el trabajo apunta a determinar:

El mínimo de votos que cada candidato podría obtener a partir del voto seguro.

El techo máximo posible considerando a quienes probablemente lo votarían.

El límite de crecimiento marcado por el porcentaje de rechazo absoluto.

Desde esa lógica, los datos indican que Milei, Bullrich y Macri presentan estructuras electorales relativamente similares dentro del espacio político que representan.